Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, continua la querelle: nuova frecciatina

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe continuano a punzecchiarsi in studio: va avanti la querelle fra le due opinioniste del Grande Fratello Vip.

Puntata dopo puntata, il Grande Fratello Vip s’infiamma sempre di più, e non soltanto grazie agli inquilini della casa più spiata d’Italia. Questa sesta edizione, nonostante le poche puntate, ci sta già regalando grandi emozioni, dandoci l’opportunità di conoscere i vari “vipponi” in un modo completamente nuovo e più profondo.

E mentre nella casa cominciano a nascere i primi amori e cominci anche a salire la tensione, in studio le due opinioniste che affiancano il padrone di casa Alfonso Signorini accendono l’atmosfera.

Sonia Bruganelli contro Adriana Volpe, è ormai guerra fra le due opinioniste del Grande Fratello Vip

Già prima dell’inizio del reality si parlava di un’atmosfera tesa fra la Volpe e la Bruganelli, ma in molti pensavano si trattasse solamente di voci inventate dalle cronache di gossip.

Ora però, non ci sono più dubbi sulla querelle tra le due, che sembra destinata a durare ancora a lungo per la gioia della produzione del reality show. Ma ripercorriamo i fatti con ordine.

Lo scorso sabato, la signora Bonolis ha postato sul suo profilo Instagram una foto con Giancarlo Magalli, noto conduttore Rai e acerrimo nemico della Volpe, con cui ha diviso per tanti anni la conduzione de I Fatti Vostri.

Sebbene la foto volesse celebrare la loro amicizia (che già a prescindere potrebbe portare a tensioni fra le due), non è passato di certo inosservato lo scatto, considerato da quasi tutti come una frecciatina alla collega opinionista; la stessa showgirl trentina l’ha presa come tale, accusando Sonia di volerle fare guerra.

A questo punto, mentre la Bruganelli aveva già smentito qualsiasi dichiarazione di guerra alla collega, nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip c’è stato un confronto tra le due, che aveva come obiettivo un chiarimento; così non è stato, nonostante le due si siano parlate.

La rivalità è dunque accesissima, tanto che dopo la puntata Sonia avrebbe postato su Instagram una foto in studio col figlio Davide, attirando l’attenzione specie con la didascalia e gli hashtag. “Le cose che contano…lui con me sempre” scrive del figlio la Bruganelli, postando l’hashtag #tuttoilrestoèfrustrazione, evidente riferimento alla Volpe.

Leggi anche –> Massimo Giletti furioso: così non si era mai visto, cosa è successo

Ma se ancora non fossero evidenti i dissapori fra le due, arriva la prova schiacciante: su Twitter, il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela scrive senza mezzi termini che “Bruganelli e Volpe non fanno mezzo Magalli”, al quale Sonia risponde in maniera diretta “su questo hai perfettamente ragione. Io però lo so…”.

Leggi anche –> Fedez indagato per diffamazione: lo ha citato nella sua canzone

Insomma, è chiaro da che parte stia la Bruganelli nella vicenda Volpe-Magalli, ed è chiaro come non nutra di certo simpatia per la “cara” collega Adriana; prossimamente, ne vedremo delle belle.