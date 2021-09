Il Gf Vip è iniziato da pochissimo tempo ma le tre principesse sono già diventate le star del web. Qualche ora fa sono spuntate alcune foto delle sorelle di qualche anno fa, quello che tutti si chiedono è: ma sono rifatte? vediamo le foto del prima e dopo di Lulù, Clarissa e Jessica. Non crederete ai vostri occhi.

Lunedì sera è andata in onda un’altra puntata del Gf Vip, ovviamente non sono mancati i colpi di scena e le novità. In primis la nuova storia d’amore che si è creata tra due concorrenti della casa, ovvero Manuel e Lulù, ma non solo a far discutere sul web è stata anche la lite tra Soleil e il suo ex Gianmaria.

Ma le novità non sono di certo finite qui, infatti qualche ora fa, sono spuntate sui social alcune foto sui social riguardanti le tre principesse Haile Selassie e a quanto sembra, qualche anno fa, le ricche ereditiere, erano molto diverse da oggi.

I fan del Gf Vip hanno immediatamente fatto diventare virali queste foto e quello che tutti si chiedono è: Lulù, Clarissa e Jessica sono rifatte?

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Gf Vip: Lulù, Clarissa e Jessica sono rifatte? le foto del prima e dopo non lasciano dubbi

Jessica, Lucrezia e Clarissa Haile Selassie sono tre principesse etiopi e all’interno del Gf Vip gareggiano come un unico concorrente.

Come dicevamo, le tre principesse, sono finite al centro dell’attenzione per via del loro ritocchini, alcuni fan pensano che le sorelle abbiano esagerato con la chirurgia estetica tanto da rovinare completamente i loro volti.

Le tre giovani, nonostante siano molto diverse tra loro caratterialmente, hanno già creato diverse dinamiche all’interno della casa, riuscendo a conquistare il cuore dei telespettatori.

Tuttavia in moltissimi si sono domandati se le tre principesse abbiano ricorso alla chirurgia estetica. Effettivamente mettendo a confronto le foto del prima e dopo si può notare che in questi anni i tratti del viso di Lucrezia, Clarissa e Jessica sono completamente diversi.

Nello specifico sembrano aver rifatto sicuramente le labbra, in maniera più evidente si può notare su Lulù, che soprattutto per la sua giovane età, sembra aver esagerato troppo con i ritocchini dal chirurgo.

Nonostante questo particolare, le tre principesse, sono molto amate dal pubblico a casa. Ora non ci resta che aspettare la puntata di Venerdì per scoprire altre novità sui nostri vipponi.

Voi cosa ne pensate? le tre principesse hanno esagerato con la chirurgia estetica?