Stiamo conoscendo Marcello Messina nell’edizione corrente di Uomini e Donne, programma grazie al quale sta conoscendo Ida Platano…

Sembra che la nota dama bresciana – Ida Platano – si sia lasciata alle spalle definitivamente la turbolenta storia con Riccardo Guarnieri. In questa edizione di Uomini e Donne, andata in onda il 13 settembre, un altro cavaliere è riuscito a farle battere di nuovo il cuore. Stiamo parlando di Marcello Messina, new entry del parterre maschile che, nelle puntate appena andate in onda, è riuscito a conquistare subito l’affetto del pubblico a casa.

Il cavaliere infatti, è apparso sincero, fragile e dolce nei confronti di Ida Platano. Tutta un’altra storia rispetto al narcisista ed egocentrico ex cavaliere di Taranto. Ad oggi, i due sembrano molto affiatati e sono molti i telespettatori che sperano nel lieto fine per la coppia che sta nascendo. Ma ora scopriamo qualcosa in più sul cavaliere che sta facendo innamorare nuovamente l’amica di Gemma Galgani.

Marcello Messina, curiosità sulla new entry di U&D

Marcello Messina ha 47 anni ed è un agente immobiliare di origini torinesi. Lavora nel campo da circa 13 anni e, durante la sua carriera, è riuscito a conquistare l’affetto e la stima delle persone del suo quartiere. E’ single da qualche anno ed ha vissuto non poche delusioni d’amore.

Per questo motivo ha deciso di partecipare a Uomini e Donne, dating show che ha permesso a molti di trovare l’anima gemella. Dalla prima puntata infatti, Marcello è rimasto colpito da Ida Platano e, ad oggi, sembra che i due siano davvero fatti per stare insieme.

Nonostante il piccolo incidente di percorso espresso nelle ultime puntate (Marcello si era addormentato mentre si trovava con Ida, questo ha causato insicurezze nella dama), i due hanno superato l’imprevisto ed ora sono più sereni che mai. Marcello ha fatto una sorpresa alla dama bresciana raggiungendola nella sua città e questo ha conquistato totalmente il cuore dell’amica di Gemma Galgani.

Speriamo dunque di vederli uscire dal programma tra qualche mese, felici, innamorati e sereni.