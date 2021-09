Gianni Sperti e Tina Cipollari sono due colonne portanti di Uomini e Donne, ma quanto guadagnano gli opinionisti del dating show della De Filippi?

Gianni e Tina sono ormai una coppia fissa di Uomini e Donne, tanto che ormai nessun telespettatore riuscirebbe a pensare al dating show di Maria De Filippi senza i due opinionisti.

Dopo aver partecipato come corteggiatrice e poi tronista, Tina si è guadagnata, con la sua esuberante personalità, il ruolo di opinionista; percorso diverso quello di Gianni, noto ballerino ex-ballerino Mediaset ma che comunque affianca la Cipollari dall’inizio degli anni ‘2000.

I due sono in studio da vent’anni circa, ma vi siete mai chiesti quanto guadagnano grazie alla loro presenza come opinionisti? Ecco le cifre.

Gianni Sperti e Tina Cipollari, quanto guadagnano i due opinionisti

I due, in studio, si trovano spesso a battibeccare per divergenze di opinioni, ma al di là dello spettacolo e dell’intrattenimento (e delle differenti idee che comunque possono sempre esserci) sono grandi amici, considerando anche da quanto tempo sono colleghi.

La coppia, amatissima dal pubblico, è una vera e propria istituzione del programma, che sicuramente perderebbe un po’ di appeal con una loro eventuale assenza: ma quanto guadagnano? Le cifre sono piuttosto alte.

Stando a quanto risulta, Gianni e Tina incasserebbero per ogni puntata circa 2000 €; ad occhio e croce quindi, ognuno guadagnerebbe fra gli 8000 € e 16000 € al mese, oltre ovviamente al grande ritorno mediatico che il programma offre a tutti i suoi partecipanti. Una cifra di tutto rispetto che Gianni e Tina incassano ormai da decenni.

Quanto ai tronisti e ai corteggiatori invece, la produzione non prevede un cachet per il singolo partecipante una volta entrato nel programma; ciò che si limita a fare è quello di rimborsarli per eventuali spostamenti ed offrire pranzi o cene.

A seconda della popolarità della singola persona, i vari partecipanti possono però arrivare a guadagnare dai 3000 € ai 5000 €, oltre ad avere la possibilità di fare serate in vari locali e una grandissima popolarità, che spesso permette ad ex-tronisti di intraprendere una vera e propria carriera nel mondo dello spettacolo.

Esempio lampante quello di Sophie Codegoni, ex-tronista del trono classico lo scorso anno ed ora concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip; Uomini e Donne non è soltanto un dating show quindi, ma molto spesso un vero e proprio trampolino di lancio per la carriera del singolo partecipante.