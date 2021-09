Ecco le anticipazioni della puntata che vedremo domenica 3 ottobre. Le indiscrezioni ci rivelano che due allievi verranno eliminati.

Continuano le registrazioni del noto talent show condotto da Maria De Filippi, in parallelo con la messa in onda delle puntate ogni week end. La classe della scuola di Amici si sta formando piano piano e sono già avvenuti i primi scontri tra professori e allievi. Come ogni anno infatti, i temibili Rudy Zerbi e Alessandra Celentano prendono, in un certo senso, “di mira” uno dei ragazzi, sottolineando le scarse dote artistiche. E’ questo il caso di Inder per quanto riguarda il professore di canto e Serena per quanto riguarda la Celentano.

Insomma, le puntate e i daytime ci fanno compagnia da appena qualche giorno e già si è creato un buon terreno fertile per le discussioni a cui assisteremo nei prossimi mesi. Nelle ultime registrazioni inoltre, già due allievi hanno detto ‘addio’ al sogno di alzare in mano la coppa – vinta nella scorsa edizione da Giulia Stabile. Vediamo ora le anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica 3 ottobre.

Anticipazioni domenica 3 ottobre

Come potevamo immaginare, la permanenza di Mirko Masia nella scuola di Amici non è durata a lungo. Il ballerino non solo con convinceva la sua stessa coach, ma non aveva neanche la fiducia degli altri due professori di ballo – Veronica Peparini e Raimondo Todaro. Il ragazzo infatti, presentava moltissime lacune nella tecnica, ma anche nello stile e nell’interpretazione e quindi la sua eliminazione era attesa da molti telespettatori.

E’ sfumata quindi l’opportunità che Alessandra Celentano ha voluto offrirgli: nelle registrazioni di ieri infatti, si è presentato il ballerino Dario, il quale è andando in sfida con Carola. Nonostante la vittoria sia stata aggiudicata alla ballerina, la new entry ha colpito molto i professori: Veronica Peparini l’ha mandato quindi in sfida proprio contro Mirko e quest’ultimo ha perso in questo modo la maglia della scuola di Amici.

Il secondo eliminato della puntata, sarà il cantante Kendy. E’ stato Rudy Zerbi a mandarlo in sfida contro una papabile new entry; si tratta di Giacomo, artista che ha colpito moltissimo Zerbi e che quindi si è conquistato un posto nella scuola di Amici21.

Dalle anticipazioni sappiamo inoltre, che ospite della puntata sarà Anna Valle, attrice talentuosa, invitata da Maria De Filippi per presentare l’uscita della sua nuova serie – Luce dei tuoi occhi. Ottima impressione inoltre, ha scaturito Albe, il quale ha conquistato tutto il pubblico con la sua performance sulla canzone degli One Direction.

Il prossimo appuntamento con il noto talent show è previsto per questa domenica – 3 ottobre – su Canale 5.