Alessandra Celentano ha deciso di dare una possibilità a Mirko. Tuttavia, sembra che questa opportunità sia difficile da mantenere.

Durante la prima puntata della nuova edizione di Amici – andata in onda sabato 18 settembre – Alessandra Celentano, per la prima volta nella storia del programma, ha deciso di dare un’opportunità ad un ballerino che non la convinceva particolarmente. La maestra infatti, è rimasta particolarmente dalla storia di Mirko. L’aspirante ballerino porta sulle spalle un passato difficile, un passato che gli ha impedito di ballare adeguatamente e di dedicarsi alla sua passione.

Per questo motivo, la temibile professoressa, che in genere è molto esigente nella scelta dei suoi allievi, questa volta ha deciso di chiudere un occhio sulla tecnica, per dare a Mirko la possibilità di studiare danza all’interno della scuola di Amici. Tuttavia, il percorso artistico non è iniziato negli migliore dei modi.

La Celentano pentita di aver dato il banco a Mirko?

Nel daytime di ieri pomeriggio, abbiamo assistito alla prima lezione di Mirko insieme alla maestra Celentano. Tuttavia, se inizialmente la storica prof di danza classica era fiduciosa suoi possibili miglioramenti del ballerino, durante la lezione si è ricreduta. Mirko infatti, mostra diverse lacune non solo nella tecnica, ma anche nella fisicità e nell’espressione artistica.

La maestra ha definito i piedi del ballerino “due ferri da stiro” ed ha dichiarato “la situazione è peggio di quanto pensassi“. Sembra quindi che la permanenza di Mirko all’interno della scuola non durerà a lungo e la Celentano è stata molto chiara in merito.

Durante il daytime inoltre, è arrivata una lettere al ballerino proprio da parte della sua coach: “Tu non potrai mai aspirare alla sufficienza da parte mia. Non potrai mai arrivare al 4 e al 5. Il range su cui ti devi muovere è tra 0 e 3″ – parole forti che hanno messo in crisi la new entry.

Dopo aver letto la lettera infatti, Mirko è scoppiato in lacrime ed ha cominciato a chiedersi come mai Alessandra Celentano avesse scelto di dargli il banco della scuola. Tuttavia, per scoprire effettivamente il suo destino, dobbiamo aspettare le prossime puntate e vedere che decisioni prenderà in merito la nota ex ballerina classica.