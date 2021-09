Love is in the air: Aydan nasconde un segreto sulla scomparsa di Serkan

Vediamo insieme che cosa succede nell’atteso episodio che andrà in onda oggi per quanto riguarda Love is in the air.

Tutti i giorni ci aspettano le mille peripezie per quanto riguarda la soap opera che viene dalla Turchia, ovvero Love is in the air.

Ma capiamo meglio cosa ci aspetta di così interessante nell’appuntamento quotidiano del 30 settembre.

Ovviamente iniziamo con il dire che Aydan è assolutamente felice di poter abbracciare nuovamente il figlio dopo che aveva pensato fosse morto nel terribile incidente aereo nel quale era rimasto coinvolto poco prima delle nozze.

Aydan: cosa ha combinato?

Di Serkan poi non si hanno avuto notizie per molti mesi, e quasi tutti avevano perso la speranza di rivederlo nuovamente.

Ma la donna, ovviamente è molto preoccupata per il fatto che il figlio abbia perso la memoria e non ricordi nulla della sua adorata Eda, che stava per sposare.

Ma Aydan nasconde un incredibile segreto che riguarda proprio la scomparsa di Serkan e farà di tutto per non farlo uscire.

Serkan, nel mentre ha ripreso possesso del suo ruolo all’interno dell’ ArtLife, e nel mentre Selina continua a tenere nascosta la verità, ovvero che la loro relazione era finita da tempo e che lui stava per sposare Eda.

L’uomo è sorpreso che Aydan riesca ad uscire di casa, e che non ha più i suoi problemi legati agli attacchi di panico, la vede finalmente fare una vita normale come tutti, e non solamente rinchiusa in casa.

Ovviamente, avendo perso la memoria, non ricorda assolutamente che ha compiere questa grande impresa è stata proprio Eda.

Aydan, felicissima di aver ritrovato il figlio, vuole organizzare una mega festa per il suo adorato Serkan invitando tutti e contando sull’aiuto di tutti i dipendenti dello studio.

Ma come la prenderà questa iniziativa Eda? Sicuramente non nel migliore dei modi, ma per scoprirlo dovremmo attendere la prossima puntata.