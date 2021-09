Belen e Stefano De Martino hanno vissuto un grande amore testimoniato anche da un figlio, ma in che rapporti sono ora i due? La verità.

Belen Rodriguez, sin dal suo esordio in tv e dalla sua successiva popolarità, ha sempre dato modo alla cronaca di gossip di spettegolare sulle sue relazioni amorose.

Modella, showgirl e conduttrice, Belen viene spesso considerata come la più bella donna del nostro mondo dello spettacolo, ed ha dunque avuto nel corso dei vari anni tantissimi corteggiatori; tra questi, anche Marco Borriello (ex-calciatore), Fabrizio Corona, Andrea Iannone e Gianmaria Antinolfi, escludendo ovviamente Stefano De Martino e il suo attuale compagno, Antonino Spinalbanese.

Proprio queste ultime due relazioni sono state fra le più importanti, anche vista la nascita di splendidi bambini: con De Martino Belen ha avuto Santiago, mentre con Spinalbanese ha recentemente accolto la piccola Luna Marì. Ma in che rapporti sono Belen e Stefano?

Belen e Stefano De Martino, il rapporto fra i due: la verità

La storia d’amore vissuta con Stefano De Martino è stata una delle più importanti per la showgirl argentina, nonostante abbia fatto discutere sin dalla sua nascita; il ballerino conosce infatti Belen quando è ancora fidanzato con la cantante Emma.

Dopo il matrimonio e la nascita di Santiago, i due annunciano però la separazione nel 2015, e da allora hanno preso strade separate; come abbiamo visto, Belen è felicissima con Spinalbanese (tra l’altro più giovane di lei di dieci anni), mentre De Martino sembra abbia avuto diversi flirt.

Ma al giorno d’oggi, com’è il rapporto fra i due, anche vista la presenza di un figlio? A dispetto di quanto si potrebbe pensare, i due mantengono un rapporto cordiale e sembra non ci sia nessun tipo di problema a comunicare.

La stessa Belen, parlando dopo il parto, ha confermato come molti dei suoi ex, compreso ovviamente De Martino, siano stati molto carini e gentili con lei e le abbiano scritto affettuosi messaggi d’auguri.

“Lui dopo il parto è stato molto carino” ha spiegato Belen, a conferma di come si siano impegnati al massimo per rispettarsi reciprocamente e custodire se non l’amore almeno l’affetto l’uno per l’altra.

Al momento, per De Martino, è rimasto solamente affetto, considerando come la showgirl argentina abbia occhi solo per il suo Antonino. “E’ una persona speciale” ha dichiarato nella lunga intervista concessa a Silvia Toffanin per Verissimo “staremo insieme per sempre”.