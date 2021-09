Giancarlo Magalli è pronto a fare il debutto in un’amatissima fiction italiana: ecco dove e in che ruolo vedremo il conduttore Rai.

Per la gioia di molti (ma probabilmente non di Adriana Volpe) presto vedremo Magalli recitare in un’amatissima fiction italiana. Il conduttore è da tantissimi anni un volto noto della nostra tv, lavorando non solo come conduttore, ma anche nelle vesti di autore e anche di attore.

A partire dalla fine degli anni ’70, ha recitato in diverse pellicole per il grande schermo, mentre parallelamente arrivava il successo come autore e conduttore soprattutto delle reti Rai.

Da trent’anni è protagonista con I Fatti Vostri, storica trasmissione in onda nella fascia pre-pranzo, ma molto presto potremo vederlo impegnato anche in un’amatissima fiction italiana.

Giancarlo Magalli pronto al ritorno come attore in un’amatissima fiction italiana: ecco dove lo vedremo

Potrebbe sembrarci strano, ma a dare l’opportunità di tornare a recitare a Magalli sarà proprio Don Matteo, amatissima serie di Rai 1 che per questa tredicesima stagione ha messo in atto una vera e propria rivoluzione.

Forse non tutti sanno che Magalli è già stato vicino a far parte del cast della serie: il conduttore è stato infatti in lizza per dare il volto al protagonista Don Matteo, ma a seguito del suo rifiuto al suo posto venne scelto Terence Hill.

Questa nuova stagione della serie vedrà proprio l’addio dello storico attore, che sarà protagonista solo nei primi quattro episodi; al suo posto Raul Bova, scelto proprio dallo stesso Terence Hill e che andrà ad interpretare il nuovo parroco, Don Massimo.

Ad aiutarlo nel suo insediamento ci sarà anche il personaggio di Magalli, un vescovo che si troverà a dare supporto a Don Massimo; anche se con un ruolo estremamente diverso e secondario, a distanza di anni il conduttore entra finalmente nel cast della serie.

Oltre all’esordio del conduttore, questa tredicesima stagione vedrà anche il ritorno di Flavio Insinna nei panni del capitano Anceschi, dopo un’assenza di quindici anni (ha interpretato infatti il personaggio dal 2000 al 2006); nonostante l’addio di Terence Hill, i presupposti per degli avvincenti episodi ci sono tutti.

Che la performance in una serie così amata riesca ad aumentare la popolarità del conduttore, drasticamente scesa dopo i dissapori con Adriana Volpe? Dalla sua parte c’è già di sicuro Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip e proprio collega della Volpe; la moglie di Bonolis non sta risparmiando frecciatine alla showgirl trentina, ostentando la sua amicizia con Magalli e non solo.