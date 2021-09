Ieri sera, nella casa del GF, sembra che la Ricciarelli abbia alzato un po’ il gomito, lasciandosi andare a dichiarazioni sconvolgenti.

A quanto pare, Katia Ricciarelli passa da un estremo all’altro: all’inizio del suo soggiorno nella casa del Grande Fratello Vip, la soprano aveva proprio il classico atteggiamento della suocera che bacchetta il prossimo. Aveva dimostrato di avere uno scarso senso dell’ironia quando le ragazze le fecero un simpatico scherzo ed ha dimostrato di non avere filtri nell’esprimere quello che pensa.

Anche il vincitore della passata edizione del Grande Fratello Vip – Tommaso Zorzi – ha criticato aspramente l’ex moglie di Pippo Baudo, per aver utilizzato le parole ‘fr**io’ e ‘ricc***ne’ nei confronti di Alex Belli. Gaffe che, tra l’altro è stata totalmente ignorata da Alfonso Signorini che, in passato, è stato poco tollerante a riguardo.

Ma ora, Katia Ricciarelli ne ha combinata un’altra, lasciandosi andare a dichiarazioni a dir poco offensive nei confronti del coinquilino Alex Belli.

Katia Ricciarelli shock: “Piccino picò […]”

Dopo la fine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli e Alex Belli hanno potuto godere del premio della Love Boat. I due hanno passato la sera in questo bellissimo angolo della casa e hanno anche gustato dell’ottimo vino. Sembra però, che la soprano abbia alzato un po’ troppo il gomito e, a causa dell’alcol, non ha saputo controllare alcune dichiarazioni sconvolgenti sull’attore Alex Belli.

Quanto Belli si è allontanato, la soprano ha cominciato a delirare circa la fisicità del coinquilino, esprimendo delle frasi a dir poco offensive: “La Love Boat, che delusione ragazzi, mamma mia. Usate questa camera voi altri, perché noi non l’abbiamo usata per niente. Ragazze ha un pis**letto, una cosuccia“. Ma non è finita qui…

Ad un certo punto, la soprano si è lasciata andare a parole ben più pesanti: “Niente proprio, talmente niente che sembrava neanche ci fosse un uomo accanto a me. Una matita? Magari fosse una matita, adesso le matite sono belle sostanziose”. Insomma, affermazioni crude che se fossero uscite dalla bocca di un uomo nei confronti di una donna sarebbero state subito catalogate come body shaming.

Come reagirà dunque a questo riguardo il conduttore Alfonso Signorini? Lascerà passare alla Ricciarelli anche queste forti affermazioni? E’ il caso che il direttore di Chi faccia ben attenzione a come muoversi, perché nelle ultime puntate, il pubblico non ha espresso feedback positivi sul suo atteggiamento.