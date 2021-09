Truffa dei diamanti: Vasco Rossi ed altri vip raggirati, ecco cosa sta accadendo

Vasco Rossi e altri vip raggirati rischiano la beffa riguardo la truffa dei diamanti. Ecco cosa sta succedendo

Continua la famosa vicenda sugli investitori truffati dopo aver acquistato dei diamanti. Tra questi investitori, com’è noto, c’è anche Vasco Rossi e ora lui e le altre vittime del raggiro rischierebbero una vera e propria beffa.

Nonostante il Pubblico Ministero ha riconosciuto la truffa nei confronti degli investitori, il processo andrà verso la prescrizione, una vera e propria beffa per tutte le vittime, tra cui Vasco Rossi, che avevano investito parte dei propri risparmi vedendosi poi truffati.

Truffa dei diamanti: ecco cosa sta succedendo

Per chi non la ricorda, la storia della truffa dei diamanti riguarda decine di migliaia di investitori che, dopo aver versato i propri soldi, si sono accorti di essere stati raggirati. I diamanti da loro acquistati, infatti, avevano un prezzo superiore rispetto a quello che in realtà era il loro valore reale.

Molte delle vittime di questa truffa sono centinaia di investitori di Modena, tra cui il famoso cantante Vasco Rossi. Anche il rocker più famoso d’Italia, infatti, aveva deciso di investire parte dei suoi risparmi per acquistare alcuni diamanti, ma è finito coinvolto nella truffa.

Secondo la Gazzetta di Modena, la Procura di Milano, a chiusura dell’indagine, ha richiesto l’archiviazione per tutti i 73 indagati. Grazia Colacicco, Pm di Milano, nonostante abbia riconosciuto la truffa, ha chiesto l’archiviazione per avvenuta estinzione del reato.

La pm, infatti, ha dichiarato che nella vicenda dei diamanti esistono “fatti di truffa”, oltre ad aver segnalato che “i vertici di Banco Bpm hanno incentivato e promosso la vendita di diamanti”. Nonostante questo, però, è stato chiesta l’archiviazione in quanto i fatti sono risalenti ad un tempo tanto elevato da “comportare l’avvenuta estinzione del reato”. Dai fatti sono trascorsi ben 7 anni e mezzo.

Questo vuol dire che per tanti risparmiatori si fa strada l’ipotesi di non arrivare ad alcun risarcimento. Non tutti, infatti, hanno ottenuto rimborsi attraverso procedure di mediazione e chi si è affidato interamente alla giustizia potrà rimanere deluso. Tra questi vi è anche il cantante Vasco Rossi che, da quanto si apprende, avrebbe acquistato diamanti per circa 2 milioni di euro.