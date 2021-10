Problemi con la bilancia? Vi mostriamo come perdere peso ingannando l’appetito: ecco alcuni utili consigli dal National Health Service

L’estate è finita e la bella stagione presenta il conto per quei manicaretti sfiziosi che ci siamo concessi durante le settimane di vacanza e le giornate al mare. In tanti adesso stanno un po’ litigando con la bilancia e si ritrovano qualche chiletto in più, ma niente paura!

Se la vostra intenzione è quella di perdere peso e tornare in forma come desiderate allora vi veniamo in aiuto noi. Oggi vi mostriamo infatti alcuni trucchi per perdere peso ingannando l’appetito. Ecco come fare, il risultato è assicurato.

Perdere peso ingannando l’appetito, ecco come fare

Il lavoro, gli impegni, lo studio. Non sempre è possibile mantenere un regime alimentare rigido ed equilibrato per mantenere il peso forma corretto. Se volete ritornare in forma dopo un periodo in cui vi siete concessi qualche sfizio in più, allora continuate la lettura di questo articolo, vi mostriamo alcuni trucchi per ingannare l’appetito.

Non sempre, infatti, è necessario autoimporsi soluzioni drastiche come diete rigidissime e rinunce clamorose. Le diete “fatte in casa” sono infatti spesso fallimentari e, a volte, rappresentano un vero e proprio pericolo per la nostra salute.

Per evitare conseguenze pericolose o risultati totalmente inutili (e quindi tempo prezioso sprecato), vi mostriamo alcuni validi suggerimenti per tornare ad avere uno stile di vita sano e una dieta equilibrata. Ecco infatti le dodici semplici regole stilate dal sistema sanitario inglese (il National Health Service):

La prima regola sembra essere quella più importante. In questo caso viene raccomandato infatti di non rinunciare alla colazione, in quanto si correrebbe il rischio di non assumere nutrienti importantissimi, con la conseguenza di cedere a numerosi spuntini durante la giornata.

La seconda regola stabilisce la regolarità dei pasti. È importante infatti mangiare ad intervalli regolari, questo perché si favorisce il consumo di calorie. Nella terza regola si raccomanda il consumo di frutta e verdura. Queste infatti possiedono pochi grassi e poche calorie e sono ricche di fibre e vitamine.

L’attività fisica rappresenta l’aspetto fondamentale della quarta regola. Fare sport aiuta infatti a bruciare calorie. Quinta regola: bere molta acqua, almeno 2 litri al giorno. Al centro della sesta regola ci sono le fibre. Mangiare frutta, legumi, verdura e riso integrale vuol dire infatti fare il pieno di fibre, importantissime per il nostro organismo.

La settima regola raccomanda di stare molto attenti alle etichette dei prodotti che acquistiamo, in modo da tenere sotto controllo le calorie e i grassi saturi degli alimenti. Ottava regola: usa piatti più piccoli. In questo modo ti abituerai a mangiare porzioni più piccole e ingannerai l’appetito, che sarà minore.

La nona regola non vi sorprenderà: dice infatti di non rinunciare ad alcun alimento. Ogni tanto toglietevi uno sfizio, purché sia occasionale. La decima regola vieta di tenere in casa il cibo spazzatura, mentre le altre due regole raccomandano di ridurre l’alcool e organizzare i pasti.