Ecco il test che rivela la tua intelligenza in base alle risposte che dai. Come reagiresti in queste situazioni? Provalo

Ci sono numerosi test online che promettono di rivelare al millimetro la nostra intelligenza e di misurare il nostro quoziente intellettivo, spesso però questi test restituiscono risultati non troppo veritieri. Vi proponiamo oggi un test completamente diverso da quelli classici che si trovano sul web.

Misurare la nostra intelligenza è molto utile per comprendere meglio il nostro io e capire quali possono essere le nostre potenzialità e dove invece poter migliorare. Il test che vi proponiamo oggi rivela la tua intelligenza in base alle risposte che dai.

Test rivela la tua intelligenza: come reagiresti in queste situazioni?

Oggi vi presentiamo un particolare test molto diverso da quelli classici che spesso troviamo sul web o ci vengono proposti da un nostro amico tramite le chat di Whatsapp. Il test di cui parliamo vi aiuterà a misurare la vostra intelligenza e vi restituirà dei risultati in base alle risposte che date.

Il test consiste, infatti, nel rispondere a delle domande riguardo situazioni che possono accadere ad ognuno di noi tutti i giorni. Si tratta di situazioni e accadimenti facilmente riconoscibili e che probabilmente sono state già affrontate.

Chi fa il test, dunque, dovrà rispondere in maniera completamente sincera e, in base alle risposte date cambierà il risultato. Ognuno, infatti, affronta i problemi in maniera diversa e dal nostro approccio si possono ricavare innumerevoli informazioni sulla nostra intelligenza. Ecco le domande del test:



Cosa fareste se vostro figlio vi dicesse di aver preso un brutto voto in matematica? Lo rimproverate o decidere di ingaggiare un insegnante privato?

Chi è intelligente tende sempre a risolvere i problemi, assumere quindi un insegnante può essere più utile che limitarsi a rimproverare il figlio.

Devi costruire una casa e sai che ci sono molte cose che non conosci bene. Come ti comporti? Ti fai prendere dall’euforia e dall’entusiasmo limitandoti a guardare un tutorial o chiedi un aiuto ad un professionista?

In questo caso una persona sa bene che è meglio affidarsi a chi possiede più conoscenza in un determinato ambito, riconoscendo i propri limiti.

Il tuo capo vuole che tu diriga a tutti i costi un corso di formazione per far crescere le tue competenze, ma non ti senti pronto, cosa fai?

Le persone che risultano essere più intelligenti sanno riconoscere i propri limiti, perciò tenderanno a rispondere che respingono l’incarico del capo per evitare fallimenti.

Come decidi di utilizzare il tuo tempo libero? Ti dedichi ai tuoi hobby o cerchi di fare qualcosa di utile?

Le persone intelligenti tendono a rispondere che preferiscono dedicarsi alle proprie passioni e ai propri hobby.

Se sei in una situazione economica complicata come ti comporti? Pensi sia colpa dei tuoi genitori, che non sono ricchi e benestanti o del posto in cui sei nato, oppure riesci a prenderti le tue responsabilità?

Chi è intelligente tende sempre a non delegare mai la colpa agli altri e ad assumersi le proprie responsabilità, cercando continuamente di migliorarsi

L’ultima domanda consiste nel far guardare una figura con due ragazze con due espressioni differenti. La domanda è: Quale ragazza ti sembra più felice?

Risposta A: l’emisfero sinistro del tuo cervello ha un migliore sviluppo rispetto al destro. Sei abile con la matematica e la impari facilmente, così come le lingue straniere. Inoltre, sei portato per i problemi di logica;

Risposta B: l’emisfero sinistro del tuo cervello è più sviluppato di quello sinistro. Sei molto bravo/a ad intercettare le emozioni delle persone e a comprenderle, inoltre ti piace suonare gli strumenti musicale e disegnare.