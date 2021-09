Un test diventato virale ti dice chi sei a seconda di cosa vedi nella foto. Provalo, è molto divertente e ti lascerà senza parole

Sta circolando in rete un interessantissimo test psicologico che riesce a dire molto di te. Il risultato del test, infatti, ti farà scoprire aspetti e caratteristiche di te che non avevi mai considerato e alla fine della prova resterai certamente senza parole.

Il test si basa semplicemente sulla visione di un’immagine. In base alle tue scelte ci saranno risultati differenti che ti mostreranno numerosissimi aspetti di te. Analizzando la tua decisione, infatti, il test ti dice chi sei, mostrandoti tratti della tua personalità che probabilmente non conoscevi o in cui ti rispecchierai.

Ecco il test che ti dice chi sei

Il test di cui parliamo riuscirà a dirti chi sei veramente. Il test consiste nel guardare un’immagine piuttosto singolare. La figura ha interpretazioni diverse e non tutti quelli che la guardano forniscono la stessa risposta.

Sarà proprio il modo in cui guardi la foto che rivelerà tantissimo su di te e sulla tua personalità. Il test è molto semplice: consiste nel guardare l’immagine e rispondere velocemente indicando ciò che si è visto per primo e qual è stata la prima figura che più di tutte ha attirato la tua attenzione.

Non è detto che tutte le persone che fanno il test e guardano la figura rispondano in maniera identica tra di loro. In tanti infatti danno risposte differenti e in base alla figura che si vede per primo (una balena bianca o un uomo che surfa sulle onde) il test fornirà risultati diversi.

Un uomo che surfa sulle onde

Se la prima figura che hai visto è stata quella di un uomo che surfa sulle onde allora ciò vuol dire che sei una persona che non presenta alcuna difficoltà a vivere il presente. Non hai paura dello scorrere del tempo e non tendi ad avere sempre di più.

Il tuo assoluto punto di forza è quello di andare in contro ai problemi e saperli risolvere, anche quelli più difficili. Sei una persona che cerca la pace con gli altri a tutti i costi e cerchi di goderti i piccoli piaceri della vita, come la famiglia, i tuoi amici o le belle giornate passate all’aperto o in compagnia.

Una balena

Se, al contrario, la prima figura che ha attirato la tua attenzione è quella di una balena bianca probabilmente sei una persona che ha ambiziosi obiettivi nella vita. Hai la capacità di raggiungere i tuoi scopi, a prescindere dagli ostacoli e dagli imprevisti.

Non sempre riesci a mantenere alto il morale, ma spesso e volentieri impieghi tutta l’energia per raggiungere il traguardo. Riesci sempre a gestire l’ansia e in tanti ti ammirano per questo.

Sei il più delle volte un esempio e cerchi sempre di dare il massimo, in qualsiasi situazione. Ma volte richiedi troppo da te e questo ti procura stress, ma sei una persona forte e riesci a superare anche queste situazioni.