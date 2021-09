Uomini e Donne è rincominciato da pochissimo tempo ma i nostri protagonisti sono già delle star, conoscete Maria la nuova corteggiatrice di Matteo? sul web continua a far parlare di sé. Vediamo insieme chi è cosa fa nella vita.

Dopo la pausa estiva, Uomini e Donne è ritornato su Canale 5 con tantissime novità, in primis la nuova idea di Maria De Filippi di portare in televisione una nuova tronista che ha effettuato un percorso di transizione.

Il pubblica a casa non vedeva l’ora di conoscere i nuovi volti di quest’anno e bisogna ammettere che sono già diventati delle star sul web.

A far discutere sui social è stata sicuramente una delle nuove corteggiatrici di Matteo, stiamo parlando della giovanissima Maria, la bella Napoletana che non è di certo passata in osservata per via del suo carattere turbolento.

Conosciamola meglio e vediamo cosa fa nella vita.

Uomini e Donne, Maria: ecco chi è la nuova corteggiatrice di Matteo

Sui social non si fa altro che parlare di Maria, la nuova corteggiatrice uscita in esterna con Matteo.

La ragazza è riuscita a dividere in due il web: da parte è molto criticata per via del suo carattere ritenuto maleducato ed altezzoso, dall’altra alcuni utenti hanno molto apprezzato la giovane ragazza proprio per via della sua forte personalità.

Ma non solo, tra le varie critiche c’è anche chi pensa che Maria stia facendo tutto questo solo per visibilità, per scoprire se realmente è così, non ci resta che aspettare le prossime esterne dei due ragazzi.

Dopo la fine della puntata in moltissimi hanno cercato le informazioni sulla giovane ragazza, purtroppo si conosce bene poco di lei ma sappiamo che è stata innamorata per ben due volte e che è molto combattiva e agguerrita.

Sicuramente Maria non è passata inosservata, infatti anche gli opinionisti sono rimasti piuttosto colpiti per via della sua forte personalità.

Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta la nuova corteggiatrice di Matteo?