Gemma Galgani è uno dei volti più discussi di Uomini e Donne, ma sapete che lavora fa la famosa dama? non lo immaginereste mai. Scopriamolo insieme.

Gemma Galgani è sicuramente uno dei personaggi di Uomini e Donne più discussi del momento.

Dopo la pausa estiva, il programma di Maria De Filippi è ritornato su Canale 5 con tante novità, come ad esempio la nuova tronista trans gender.

Ma non solo, già grazie alle anticipazioni si è a lungo parlato di Gemma Galgani per via del suo nuovo intervento chirurgico, la dama del trono over si è presentata in studio con il seno rifatto.

Ovviamente Tina Cipollari non ha potuto fare a meno di lanciarle qualche frecciatina per via dei suoi troppi ritocchini.

Ma la domanda che tutti si fanno è: che lavora da Gemma per permettersi tutti questi interventi chirurgici? Ebbene vediamo insieme cosa fa nella vita oltre la dama di Uomini e Donne.

Leggi anche->Benedetta Rossi ieri e oggi: la trasformazione incredibile

Gemma Galgani: ecco che lavora fa

Gemma è da sempre conosciuta come la dama di Uomini e Donne, ultimamente ha fatto parlare di sé per via dei suoi flirt e soprattutto per via dei suoi ultimi ritocchini.

Ma la domanda che tutti gli italiani si fanno è: che lavora fa la dama? Ebbene Gemma oltre a partecipare al programma di Maria De Filippi ha un lavoro a tutti gli effetti, la dama è una direttrice di sala.

Nel dettaglio Gemma è la responsabile di un vero e proprio posto fisico, ovvero del teatro e si occupa di coordinare le casse, il bar, il guardaroba e le maschere che lavorano all’interno.

Grazie a questo lavoro, la Galgani è riuscita ad entrare all’interno del mondo dello spettacolo e anche a conoscere molti personaggi importanti che ne fanno parte.

Leggi anche->Elettra Lamborghini: il costume esplode si vede tutto

Voi cosa ne pensate? Eravate a conoscenza di questo dettaglio su Gemma Galgani?