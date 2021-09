Elettra Lamborghini è sempre un concentrato di sensualità: il costume sembra esplodere sulla cantante, che a quanto pare è ancora in vacanza.

Nell’estate dei vip non poteva di certo non spiccare lei, Elettra Lamborghini; cantante dal cognome pesante, Elettra è riuscita a conquistare tutti sprizzando energia da tutti i pori, con una sensualità da femme fatale sul palco (con tanto di twerk da urlo) e una simpatia sorprendente sui social.

Spontanea e autoironica, la figlia di Tonino Lamborghini (nonché nipote di Ferruccio, fondatore dell’omonima azienda di auto di lusso) fa sempre parlare di sé per il suo corpo esplosivo, paragonabile a quello di Sabrina Salerno, icona dell’italo dance negli anni ’80 ed ora tra i personaggi più in voga del web.

Ancora in vacanza, la Lamborghini sembra voler fare concorrenza proprio a Sabrina Salerno, mostrandosi con un costume che non la contiene.

Elettra Lamborghini, il costume fa esplodere le forme

Elettra sembra essere pronta ad una nuova stagione da protagonista, dopo aver spopolato in tutti i settori ed essendo diventata addirittura un fumetto (Elettra Lamborghini e la dea del ritmo, edito da BeccoGiallo); la cantante si gode gli ultimi momenti di vacanza in un posto meraviglioso.

Come possiamo vedere dal suo profilo Instagram infatti, la Lamborghini è attualmente in vacanza alle Maldive, posto paradisiaco dove ricaricarsi e recuperare le energie; su uno sfondo mozzafiato, Elettra sfoggia un costume arancione con fantasie geometriche e piuttosto stretto.

Il bikini a stento contiene le prosperose forme della cantante, che nonostante la bellezza da capogiro e le generose curve stenta però a definirsi un’ “icona sexy”; d’altronde, Elettra è veramente amata da tutti, di qualunque sesso e di qualunque fascia d’età.

Questo nuovo scatto però (così come altri in precedenza d’altronde) mette in evidenza tutta la sensualità della cantante, dotata di un fascino tutto suo e di una bellezza apprezzatissima.

“Non posso lamentarmi” la didascalia che accompagna la foto, in riferimento al posto meraviglioso in cui la cantante sta passando momenti indimenticabili; al post più di 300 mila like, con innumerevoli commenti di complimenti di ogni tipo, sia da fan donne che da fan uomini.

Recentemente, Elettra è stata anche protagonista di uno spiacevole evento: un cane del maneggio dove tiene il suo cavallo le ha infatti morso l’amato fondoschiena, suscitando il suo stupore e l’ilarità del web.