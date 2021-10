Joe Bastianich: sapete quant'è il suo patrimonio? Follia!

Lui è un noto imprenditore e musicista, oltre che esperto di cucina, stiamo parlando di Joe Bastianich, ma sapete quant’è il suo patrimonio?

Lui è diventato famoso grazie ai vari programmi di cucina al quale ha partecipato, che sono diventati famosi in tutto il mondo, stiamo parlando di Joe Bastianich.

Oltre a fare il giudice nel programma Masterchef, è anche un giudice in italia’s got talent, ma come principale occupazione c’è quella nella ristorazione, con tanto di stelle sulla notissima e super apprezzata Guida Michelin.

Joe è nata a New York nel 1968 e per la precisione il 17 settembre, e come sappiamo è di origini italiane.

Bastianich: qual’è il suo patrimonio?

Proprio nella Grande Mela nasce e cresce la sua grandissima passione per la cucina, anche grazie alla sua famiglia che possiede prima il ristorante Bounavia nel Queens, e poi il Villa Seconda.

Joe poi decide di aprire e scommettere su un nuovo locale a Manattan che si chiamerà Felidia, per quanto riguarda i suoi studi, frequenta il college di Boston, ed inizia una carriera nel mondo del Trading a Wall Street, ma capisce subito che non è la sua strada.

Nel 1993 apre un’altro ristorante a Manhattan, il Becco, poi insieme alla sorella gestirà anche quelli del padre quando decide di ritirarsi.

Per quanto riguarda la sua vita priva si sposa con Deanna, ma lavorando spesso in Italia la relazione dopo vari anni giunge al capolinea, da questa relazione sono nati ben 3 figli, Olivia, Miles ed Ethan.

Come dicevamo il suo successo nel mondo dell’imprenditoria per quanto riguarda la ristorazione è incredibile.

La cifra precisa dei suoi guadagni non si conosce ma in molti vociferano che si aggiri intorno ai 15 milioni di dollari.

Ma questa cifra risale a qualche anno addietro e con il passare degli anni sicuramente sarà lievitata, anche perchè al momento ha circa 30 ristoranti, alcuni Eataly e delle aziende che producono vino.

Per quanto riguarda le stelle Michelin dopo ben 36 anni il ristornate italiano Del Posto divenne il primo a New York a ricevere 4 stelle.