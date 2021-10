La nota cantante ha deciso di aprirsi senza filtri: arriva così la confessione che nessuno poteva aspettarsi circa il suo progetto futuro.

Arisa è una vera e propria artista a trecentosessanta gradi ed ha dimostrato, in questi anni, di avere un incredibile e indiscusso talento. Una delle sue ultime apparizioni in tv, risale allo scorso inverno, periodo in cui fu impegnata nella scuola di Amici come coach di canto. Nonostante il suo metodo non venne apprezzato all’unanimità dal popolo del web, possiamo dire che la cantante abbia comunque svolto un ottimo lavoro con i ragazzi.

Alla fine del programma, fu Sangiovanni – l’allievo di Rudy Zerbi – a vincere la categoria canto, mentre il suo allievo Raffaele, durante l’estate cominciò già a perdere la popolarità conquistata durante le puntate di Amici. Tralasciando la sua esperienza come coach, alla fine, Arisa ha deciso di non rinnovare il contratto con Maria De Filippi e proseguire la sua strada verso nuovi orizzonti.

La vedremo quindi presto come partecipante a Ballando con le stelle e, proprio a proposito di questo, Arisa ha fatto alcune dichiarazioni circa la motivazione che l’ha spinta ad accettare l’invito di Milly Carlucci.

Ecco perché Arisa parteciperà a Ballando con le stelle

La nuova edizione di Ballando con le stelle – programma condotto dall’iconica Milly Carlucci – debutterà nelle nostre case sabato 16 ottobre. Tra i concorrenti, come è stato confermato ampiamente, ci sarà anche la talentuosissima cantante Arisa. Molti dei suoi fan, conoscendo il loro idolo, le hanno chiesto le motivazioni reali di questa scelta.

La cantante ha raccontato di avere avuto un confronto con Anna Tatangelo: la collega l’ha incitata a fare questa nuova esperienza, in quanto lei stessa si divertì moltissimo. Arisa quindi, si è affidata all’ex compagna di Gigi D’Alessio e ha deciso di buttarsi a capofitto nel programma di Milly Carlucci.

“Chi l’avrebbe mai detto che sarei andata a Ballando con le stelle! Infatti, molti di voi mi chiedono come mai ho fatto questa scelta” – ha esordito la cantante – “Ho fatto questa scelta perché voleva fare un’esperienza nuova e ballare”. Insomma, con un po’ di spinta dalla collega Anna Tatangelo e con la volontà di esplorare nuovi campi, Arisa alla fine ha ceduto. La vedremo quindi dominare il palcoscenico, ma – questa volta – non con la sua incredibile voce, ma a suon di passi di danza.