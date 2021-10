Emma Marrone continua a mostrare tutta la sua personalità e la sua sensualità, una vera e propria “tigre”: lo spacco infinito della cantante.

Dal palco di Amici ad oggi, la Marrone si è presa la scena con la sua forte personalità, la sua decisa determinazione e il fuoco ‘dentro’ che da sempre la contraddistingue.

Tenace e talentuosa, caparbia e femminile, la cantante salentina vive un momento stupendo e, dopo aver vissuto un tour alla grande (dopo tanto tempo di stop imposto dall’emergenza COVID-19) fa parte della squadra di giudici della nuova edizione di X-Factor, programma condotto da Alessandro Cattelan. Una grande occasione per Emma, proprio per lei che ha iniziato la sua carriera grazie al talent show “rivale”, Amici di Maria De Filippi.

Proprio durante il programma la Marrone sta sfoggiando outfit pienamente in linea con la sua personalità, una vera e propria ‘tigre’ sul palco quanto nella vita di tutti i giorni.

Emma Marrone, una ‘tigre’ con uno spacco infinito

Emma, nonostante posti meno rispetto alle showgirl o alle modelle presenti su Instagram, non fa mancare sul suo profilo foto che la ritraggono e che enfatizzano anche tutto il suo fascino.

In precedenza, la cantante salentina aveva stupito tutti in studio mostrandosi ‘sbarazzina’ con un completo denim della nuova collezione di Stella McCartney, con giacca larga e ambia gonna e un tono generale stile anni ’90.

Questa volta però, come possiamo vedere dalla nuova foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Emma si è mostrata come una vera e propria ‘femme fatale’, con un cappotto pesante ed una gonna corta in stile anno ’40 completamente tigrati, dalle tonalità dal nero al rosa.

A completare l’outfit una t-shirt bianca semplice e i capelli raccolti, che presentano la Marrone come una ‘tigre’ dotata di un fascino letale, capace di ammaliare e di stregare, quasi uscita da un film di gangster.

Oltre ai tantissimi like, sono in molti ad aver riempito di commenti estasiati la foto della Marrone, compreso il profilo ufficiale di X-Factor, che commenta con un “Sì” scritto a caratteri cubitali.

La cantante sembra godersi al 100% questa sua esperienza che, una volta finita, le permetterà forse finalmente di riposarsi; in una precedente intervista, aveva fatto intendere come volesse prendersi un periodo da dedicare interamente alla scrittura di nuove canzoni e contemporaneamente, magari, iscriversi anche all’Università. Emma è una ‘tigre’ e di certo i progetti non le mancano, così come la caparbietà di realizzarli.