Il programma di Uomini e Donne continua a gonfie vele: Andrea Nicole sta facendo un’ottima impressione. Ecco com’era qualche anno fa.

Il 13 settembre ha debuttato una nuova stagione di Uomini e Donne e, quest’anno, ha presentato un’incredibile novità: il trono ‘trans’. Andrea Nicole infatti, rappresenta la prima tronista transgender della storia e, contrariamente a qualche scetticismo iniziale, la ragazza ha fatto un’ottima impressione a tutti i telespettatori fedeli alla trasmissione.

La sua natura, così dolce e femminile, ha letteralmente conquistato il pubblico da casa. Tuttavia, come la stessa Maria De Filippi ha sottolineato, il suo percorso è sicuramente più difficile rispetto agli altri tronisti. La nuova tronista è fondamentalmente diffidente, anche a causa di alcune sue esperienze passate.

Inoltre, in questi giorni, è spuntata una sua foto risalente al 2015, Andrea Nicole era completamente diversa, ma sempre e comunque bellissima.

Ecco com’era Andrea Nicole qualche anno fa

La nuova tornista ha raccontato di aver avuto un passato difficilissimo, soprattutto per quanto riguarda le sue relazioni sentimentali. Già nel 2015, Andrea Nicole aveva completato perfettamente il ciclo di interventi per il cambio di genere e cominciò quindi ad avere le sue prime esperienze come donna. La sua indiscussa bellezza, attirò inevitabilmente molti ragazzi, ma – nel momento in cui Nicole si apriva sul suo passato – questi decidevano di lasciarla o, addirittura, di nasconderla alla famiglia.

Fatto sta che Andrea Nicole, è decisamente nata per essere donna: in tutte le puntate mostra la sua incredibile femminilità, dimostra eleganza nell’esprimere le proprie opinioni, è sempre garbata e gentile. Insomma, la nuova tronista è una vera principessa.

Ed ecco alcune immagini che la ritraggono qualche anno fa: un tempo Andrea Nicole sfoggiava un intenso biondo, accompagnato da una lunga chioma. Come possiamo biasimare quindi i ragazzi che hanno voluto passare del tempo con lei? Ad oggi invece, la tronista ha deciso di portare un look più intenso. Negli studi Mediaset di Uomini e Donne siamo abituati a vederla con un delicato castano che le mette in risalto la carnagione.

Auguriamo quindi ad Andrea Nicole di trovare davvero l’amore negli studi Mediaset e -soprattutto – speriamo vivamente che nessuno dei suoi corteggiatori abbia lo scopo di travolgerla in qualche scandalo mediatico per la popolarità.