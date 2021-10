Uomini e Donne: ecco chi è e cosa fa nella vita Ciprian Aftim, il nuovo corteggiatore di Andrea Nicole. Il ragazzo ha già conquistato il web, conosciamolo più da vicino.

Negli ultimi giorni i fan di Uomini e Donne hanno molto apprezzato il nuovo corteggiatore di Andrea Nicole, ovvero Ciprian Aftim.

A primo impatto, Ciprian è sembrato a tutti un bravissimo ragazzo, oltre ad essere molto bello si è dimostrato anche molto dolce e sensibile. Infatti a colpire la nuova tronista è stato soprattutto il carattere del 29enne.

Il giovane ragazzo è nato in Romania ed è cresciuto in Italia, oggi vive a Roma, città in cui ha finito gli studi in fisioterapia diventando un bravissimo personal trainer e fisioterapista.

Il ragazzo è diventato noto sul web per via del suo avvicinamento alla tronista trans Andrea Nicole Scavuzzo. Quello che tutti ora si domandano è se Ciprian stia fingendo per avere popolarità o se davvero è interessato a conoscere la ragazza.

Ma vediamo nel dettaglio chi è il ragazzo e cosa nella vita.

Chi è Ciprian, il corteggiatore di Andrea Nicole

Ciprian è nato nel 1992 in Romania ma poco dopo la sua famiglia si trasferisce in Italia. Il ragazzo dopo il diploma decide di studiare scienze infermieristiche ma a un certo punto dei sui studi cambia facoltà scegliendo fisioterapia.

Oggi è a tutti gli effetti un fisioterapista con la passione per il fitness infatti è anche un bravissimo personal trainer nella palestra di Ariccia.

Non è la prima volta che appare in tv, infatti nel 2016 ha partecipato come modello nella trasmissione di Canale 5 House Party.

Come abbiamo potuto notare nell’ultima puntata, lui e la tronista trans si sono scambiati moltissimi sguardi intesi fino a decidere di uscire in estrana insieme.

I due si sono trovati molto bene e Ciprian ha anche confessato di non avere nessuna difficoltà a frequentare una donna che è nata uomo e che ha fatto un percorso di transizione come quello di Andrea Nicole.

Nonostante Ciprian sia diventato a tutti gli effetti un personaggio pubblico ha deciso di tenere il suo profilo Instagram privato, per il momento il suo account conta più di 12mila followers che probabilmente sono destinati a salire giorno dopo giorno.

