Barbara D’Urso e il matrimonio, la conduttrice di Canale 5 stupisce tutti i suoi fan; la foto lascia gli spettatori senza parole.

Protagonista indiscussa di Canale 5 di questi ultimi anni, sembra che la rete Mediaset abbia deciso quest’anno di ridimensionare lo spazio della conduttrice, chiudendo sia Domenica Live sia Live – Non è la D’Urso, e lasciando alla D’Urso solamente la conduzione di Pomeriggio Cinque (con molto meno gossip e più fatti di cronaca e d’attualità).

Nonostante i cambiamenti, Barbara rimane sempre presentissima in tv e seguita dai tanti fan, sempre curiosi di avere informazioni su “Carmelita”; la nuova foto e il messaggio della stessa conduttrice lasciano ora tutti senza parole.

Barbara D’Urso e il matrimonio, la foto che lascia gli spettatori senza parole

Dal debutto come showgirl di Telemilano 58 sul finire degli anni ’70 fino alla costante presenza su Canale 5 di quest’ultimo decennio, la D’Urso è sempre stata al centro di voci di gossip che la vedevano pronta a innamorarsi ancora.

A 64 anni, Carmelita sfoggia ancora una sensualità e un fascino sicuramente degni di nota, che sicuramente le avranno permesso di avere diversi corteggiatori; lei ha sempre smentito ogni voce, dichiarando come nel suo cuore ci sia spazio solamente per i suoi figli (e per i telespettatori, come ricorda alla fine dei suoi programmi).

Nel corso degli anni, è stata fidanzata sia con Memo Remigi che con Mauro Berardi, mentre si è addirittura sposata con Michele Canfora; a quanto pare, ha inoltre avuto dei flirt coi cantanti Miguel Bosé e Vasco Rossi.

Da anni è però single e quindi sorprende leggere delle sue parole legate al tema matrimonio; la foto postata su Instagram però riguarda proprio questo e tutti i fan sono rimasti sorpresi.

Il nuovo post pubblicato sul suo profilo la ritrae infatti invitata ad una cerimonia di nozze; la D’Urso si mostra con un vestito luccicante viola e una fascia abbinata, con tanto di grandissimi occhiali da sole.

Il vestito, scollato, offre una visuale sul suo prosperoso décolléte, che da anni è elemento privilegiato d’osservazione per tutti i suoi fan; “Io…la sposa…e la fascia” recita la didascalia del post, con la D’Urso che sottolinea il suo outfit e la gioia per la partecipazione al matrimonio della sua amica.

Tantissimi i commenti e quasi 20 mila i like per la D’Urso, che però non pare abbia nessuna intenzione di convolare a nozze; chissà che, magari proprio nei prossimi mesi, non ritrovi anche lei l’amore e torni a sognare il matrimonio.