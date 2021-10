Tommaso Eletti a ruota libera: dopo le partecipazioni a Temptation Island e poi al Grande Fratello Vip, accostato a Uomini e Donne.

Tommaso Eletti senza freni. Il giovane 21enne ha completamente ribaltato la sua vita entrando a piedi pari nel mondo dello spettacolo, partecipando prima a Temptation Island (insieme alla sua ex-fidanzata Valentina Nulli Augusti) poi, a distanza di pochi mesi, alla nuova edizione del Grande Fratello Vip.

In entrambi i reality, per diversi motivi, Tommaso ha raccolto le antipatie del pubblico, ma ha indubbiamente acquisito una notevole popolarità che potrebbe portarlo, secondo alcuni, direttamente allo studio di Uomini e Donne. Ma qual è la verità? A parlarne lo stesso Eletti.

Tommaso Eletti a Uomini e Donne? Parla il giovane

Tra le tante accuse piombate addosso ad Eletti, nessuno lo ha mai accusato di certo di mancanza di coraggio e schiettezza; sempre diretto, Tommaso non si fa problemi nel dire ciò che pensa.

Intervistato da Super Guida TV, Eletti ha confessato di accettare eventualmente l’invito del dating show di Maria De Filippi solamente se il compenso fosse più che generoso. Questo perché non è molto convinto di recarsi ad un programma per trovare l’amore.

“Non mi è stato proposto. Sinceramente non so se mi piacerebbe partecipare” la risposta di Tommaso a domanda diretta. Una figura come la sua sarebbe forse troppo ingombrante per il programma, che preferisce dare spazio a persone fuori dal mondo dello spettacolo e interessate veramente (almeno sulla carta) a coltivare una relazione con corteggiatori e corteggiatrici.

Al contrario invece, Tommaso accetterebbe di buon grado la proposta di partecipare a L’Isola dei Famosi: “Ci andrei subito visto che sono uno sportivo che ama l’avventura” le parole di Eletti, che rivela inoltre come per lui mettersi in gioco come naufrago sarebbe una grande sfida.

Di Tommaso si parla sin dalla precoce uscita da Temptation Island, programma che ha segnato la rottura fra lui e la sua ex Valentina, più grande di lui; la donna si è anche recata nella casa del Grande Fratello Vip, facendo “una figuraccia” secondo quanto dichiarato da Tommaso.

Leggi anche –> Uomini e Donne, doccia gelata per Gemma: “Ormai sei lessa…”

“Ha fatto una figuraccia attaccando me e gli altri coinquilini. E’ alla ricerca della visibilità, lo fa solo per entrare come concorrente; per me è un capitolo chiuso” le parole del giovane.

Leggi anche –> Tina Cipollari ha un nuovo amore: annuncio choc a Uomini e Donne

La permanenza nella casa di Cinecittà per Tommaso è durata pochissimo, e questo perché secondo lui i tanti haters che ha lo hanno voluto fuori; nonostante il poco tempo però, sembra abbia avuto tempo di flirtare con Soleil, tanto che ha dichiarato come gli piacerebbe approfondire la sua conoscenza una volta uscita dalla casa.