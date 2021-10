Nuovo amore per Tina Cipollari che, direttamente da Uomini e Donne ha fatto un vero e proprio annuncio choc. Ecco cosa è successo

Nuovo amore per Tina Cipollari? A quanto pare sì se ascoltiamo le parole che ha pronunciato a Uomini e Donne. Non ha perso tempo la bella icona del programma Mediaset condotto da Maria De Filippi e, senza paura, ha fatto l’annuncio in studio.

Tina Cipollari, infatti, è sempre stata molto coraggiosa e sfacciata. Questo suo carattere le ha permesso di diventare la donna di spettacolo amata qual è oggi, Proprio dagli studi televisivi Mediaset, infatti, ha annunciato di stare con una persona.

Tina Cipollari dichiara l’inizio di una nuova relazione

Il programma Uomini e Donne regala sempre grandissime emozioni e spesso sono gli stessi personaggi storici della trasmissione a fornire materiale interessante su cui ragionare e discutere. Questa volta, infatti, la protagonista è stata proprio Tina Cipollari.

LEGGI ANCHE –> TOTTI E ILARY BLASI SONO DAVVERO IN CRISI? SPUNTA LA VERITÀ

In eterna lotta con Gemma Galgani, durante una lite con quest’ultima Tina Cipollari ha deciso di difendersi dichiarando di stare con un altro uomo. Ad un certo punto della discussione, infatti, la Cipollari ha chiesto a Maria se poteva fare l’annuncio e ha detto che la sua vita sentimentale va benissimo e che si sta “rifacendo una vita con un altro”.

Ovviamente è partita in maniera immediata la richiesta del pubblico di poter conoscere e vedere l’attuale compagno della Cipollari, ed è stata la stessa showgirl di Mediaset a chiedere a Maria di poter presentare il suo nuovo compagno.

Nonostante la convinzione e la determinazione della Cipollari (Tina non sembrava per nulla scherzosa o maliziosa durante il suo intervento) Gemma Galgani non le ha creduto Rimandando al mittente le dichiarazioni fatte.

LEGGI ANCHE –> FABRIZIO CORONA E NINA MORIC SONO TORNATI INSIEME? ECCO LA VERITÀ

Tuttavia, i fan dell’edizione 2021-2022 del Grande Fratello Vip hanno deciso di credere a ciò che dice la Cipollari e hanno gioito appena saputa la notizia. A questo punto, però, cresce l’attesa per conoscere chi è l’uomo che ha rapito il cuore della bella Tina.