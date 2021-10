Uomini e Donne, vi ricordate di Costantino Vitagliano? Che fine ha fatto l’ex-tronista del dating show di Maria De Filippi e come è oggi.

Oltre a permettere in molti casi di trovare l’amore, il dating show di Maria De Filippi è un’ottima vetrina per tutti i partecipanti, che hanno modo poi di intraprendere una carriera televisiva partecipando ad altri programmi.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni, entrambe attualmente inquiline della casa del Grande Fratello Vip, sono solamente due dei tanti esempi possibili a riguardo; a questo proposito, vi ricordate di Costantino Vitagliano a Uomini e Donne? Che fine ha fatto l’ex-tronista classe ’74 e con cosa è impegnato oggi

Uomini e Donne, che fine ha fatto Costantino Vitagliano?

Correva l’anno 2003, gli albori del programma di Maria De Filippi, quando sul trono di Uomini e Donne (all’epoca unico, senza l’opzione del trono over) sedeva Costantino, corteggiatissimo da molte donne.

In studio per lui si è presentata anche Alessandra Pierelli, che riuscì proprio a conquistare il tronista milanese; la loro storia, una volta usciti dal programma, finì tra le polemiche per le parole della ex di Costantino, Lilla Nigro, che rivelò come i due stessero ancora insieme e in realtà Vitagliano cercava solamente popolarità col programma.

Uscito dal programma comunque, Costantino diventa inviato di Stranamore dal 2006 al 2007, per poi partecipare nel 2009 a Quelli che…il calcio e poi come opinionista fisso di Uomini e Donne, dedicandosi inoltre al cinema recitando in tre pellicole dal 2005 al 2008.

Nel suo curriculum televisivo appaiono inoltre le presenza a Baila!, talent show dedicato al ballo dove si classifica in prima posizione in coppia con Elisabetta Gregoraci e poi soprattutto la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip, nel 2016.

Da allora, è stato impegnato con dei programmi di Barbara D’Urso come Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso nei panni di opinionista; proprio Pomeriggio Cinque è il programma che ancora lo tiene impegnato.

Quanto alla sua situazione sentimentale, dopo la Pierelli Costantino ha avuto una relazione con l’indossatrice svizzera Elisa Mariani, che lo ha reso papà di una bambina; dopo solo un anno però i due si sono lasciati e ora, dal 2020, è impegnato con la ballerina Luba Mushtuk.