Gf Vip: chiude il reality? Ecco la verità sui vari rumors

Vediamo insieme la voce che sta circolando, per quanto riguarda il Grande Fratello e la sua chiusura a poche settimane dall’inizio.

Come sappiamo la nuovissima edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da poco, ma sembra già che ci siano grossi problemi.

Cerchiamo di capire meglio le voci dell’ultima ore che parlano già di una possibile chiusura anticipata.

Iniziamo con il dire che questa edizione del reality è la sesta, ma sembra che non vada proprio nel migliore dei modi.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne, che fine ha fatto Costantino Vitagliano? Eccolo oggi

Come è sempre successo, all’inizio c’è un doppio appuntamento con Alfonso Signorini e tutto quello che lo circonda.

Grande Fratello Vip che succede?

Il venerdì sera, la Rai ha schierato il programma storico Tale e Quale Show, che sembra non riesca a fermarlo nessuno, mentre il lunedì troviamo la serie I Bastardi di Pizzifalcone, altro programma cult, giunto alla sua terza stagione.

Molto probabilmente a breve vedremo dei grossi cambiamenti per quanto riguarda il reality condotto da Alfonso.

I motivi principali per il quale il programma non sembra piacere, sono stati proprio i telespettatori ad evidenziarli nei vari profili social.

Iniziamo con il dire che i personaggi al suo interno, non sembrano mettere d’accordo tutti, anzi, come il nuovo modo di essere eliminato.

LEGGI ANCHE —> Test: misura la tua intelligenza emotiva, rispondendo a pochissime domande

Si perchè è cambiato il sistema, chi è nominato il lunedì e perde al televoto, non esce ma rischi la possibilità di uscita il venerdì.

Oltre alla possibilità da parte delle opinioniste, di rendere immuni chi preferiscono, ed il molti suggeriscono lo zampino di Alfonso sotto queste scelte, sembra davvero tutto molto pilotato.

Ma anche la stessa non condanna di alcune frasi dette ad esempio da Katia Ricciarelli, o alcuni comportamenti di Amedeo Goria, che sono passati impuniti, non sono piaciuti molto al pubblico a casa.

Quindi qualcosa che non vada in questa edizione assolutamente c’è, e sembra che le persone, non avrebbero problemi se si interrompesse adesso.

Ma sembra che gli autori decidano prima per cambiare il giorno della messa in onda, togliendo l’appuntamento del lunedì e portandolo al giovedì.

Lasciando anche un solo appuntamento alla settimana, e questo cambiamento dovrebbe andare in onda una volta terminato il programma Star in the Star condotto da Ilary Blasi.

E voi cosa ne pensate di queste possibilità? Preferite che finisca molto prima, oppure è meglio un solo appuntamento?