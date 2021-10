Love is in the Air: Salin torna nuovamente all'attacco

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la prossima settimana nella nostra amata soap opera turca.

Nella giornata di oggi, non abbiamo modo di vedere nessun appuntamento per quanto riguarda Love is in the air.

Possiamo però leggere le anticipazioni, seppur in piccola parte, di quello che ci possiamo godere la prossima settimana.

Love is in the air: anticipazioni della settimana

Iniziamo con la prima giornata, ovvero quella di lunedì 4 ottobre, dove tutto lo staff della ArtLife si riunisce nel noto locale di Deniz per festeggiare il ritorno di Serkan, che avevano dato per morto dopo il terribile incidente aereo mentre stava andando in Italia per un incontro di lavoro.

Ma proprio durante la festa, Eda decide di dare un bacio a Serkan, per fargli ricordare la loro incredibile storia d’amore che lui assolutamente non ricorda.

Passiamo al secondo appuntamento, ovvero quello di martediì 5 ottobre, dove il ritorno alla ribalta di Selin, mette in difficolta anche Ferit e Ceren.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne, che fine ha fatto Costantino Vitagliano? Eccolo oggi

Ayfer e Alexander, al contrario, nascondono tutte le loro reazione perchè pensano che possano far male ad Eda.

Selin, nel mentre continua il suo piano e sta facendo togliere tutti i riferimenti ad Eda nell’appartamento di Bolat, in moto tale che non possa ricordare nulla di lei.

Nel momento in cui, Eda arriva e trova le valigie pronte, impazzisce dalla rabbia perchè pensa sia stato Serkan, ed ovviamente non può che non scoppiare un forte litigio.

Mercoledì 6 ottobre, Engi cerca di convincere Piril ad avere un figlio utilizzando la psicologia inversa, ovvero che non lo vuole nemmeno lui, anche se non è assolutamente vero.

Deniz, ha l’idea di portare Eda in vacanza in modo tale da allontanarsi per un po’ da Serkan, ma ovviamente anche Selin ha la stessa brillante idea con Serkan, e si ritrovano tutti nello stesso posto.

LEGGI ANCHE —> Test: misura la tua intelligenza emotiva, rispondendo a pochissime domande

Nell’appuntamento di giovedì 7 ottobre, Ayfer si arrabbiamo moltissimo quando scopre che Alexander parla ancora con Aydan.

Tutto si complica all’ennesima potenza, quando Alexander manda per errore un invito a cena ad Aydan invece che ad Ayfer.

Venerdì 8 ottobre, nell’ultimo appuntamento settimanale, vedremo che la vacanza di Eda e Serkan, con i relativi accompagnatori è giunta al capolinea, senza troppi problemi.

L’uomo non ricorda nulla della Yildiz anche se lei cerca sempre di fargli tornare alla memoria il passato.

Ceren, nel mentre si accorge che prova un sentimento ancora per Deniz ed accusa Ferit di non aver dimenticato la bella Selin.

Ceren correrà a confessare il suo amore per Deniz, anche se è perfettamente a conoscenza che lui è innamorato di Eda.

Insomma ci aspetta una settimana davvero intensa e piena di colpi di scena, che andremo a scoprire maggiormente giorno dopo giorno!