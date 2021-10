Beautiful: Liam è pronto a tutto per salvarla, fa cose impensabili!

Vediamo insieme che cosa succede nella nostra amata soap opera Beautiful, che ci lascerà come sempre senza parole!

Tutti i giorni, subito dopo pranzo abbiamo modo di vedere un nuovo interessante e super seguito appuntamento per quanto riguarda la soap opera americana, Beautiful.

Come ogni settimana succede sempre qualche avvenimento in particolare che cattura l’attenzione per vari giorni, vediamo meglio insieme quello di questa settimana.

Iniziamo con il dire che Liam è davvero molto preoccupato per tutto quello che sta affrontando Steffy.

Beautiful: anticipazioni settimanali!

Il Dottor Finnegan si lascerà andare completamente e comunicherà tutto il suo interesse per la paziente.

Anche la bella Forrester ammette di avere un debole per lui, e tra di loro scatta un passionale bacio.

Liam corre immediatamente da Ridge e gli comunica tutta la sua preoccupazione ed ansia per la situazione si Steffy.

L’uomo infatti pensa che il dottore, essendosi invaghito della paziente non la curi in modo corretto ma che si lascia influenzare.

Proprio in questo momento arriva Thomas, che non prende molto bene queste parole, e chiede al suo ex cognato di allontanarsi una volta per tutte dalla sorella, e da un piccola possibilità di vederla nuovamente felice.

Lo accusa anche di continuare a lasciare e riprendere sia Hope che Steffy, e Ridge in questo momento non prende una posizione con nessuno dei due.

Decide Liam di andare poi da Wyatt, perchè per lui c’è qualcosa che non va nella situazione di Steffy.

L’amico gli fa notare che potrebbe anche essere semplicemente gelosa della situazione che si sta creando tra i due.

Nel mentre però Hope va a casa di Steffy per riportarle la piccola Kelly, ma la trova insieme a Finn.

La donna capisce che è arrivata in un momento molto romantico e tutta contenta corre a rivelarlo a Liam, che non la prende assolutamente bene.

L’uomo decide quindi di andare da Steffy per parlarle ma la donna si è addormentata dopo che che ha preso altri antidolorifici.

Lo Specer dopo aver svegliato la Forrester vede che non si regge bene in piedi e gli chiede di andare via, stanca dei suoi mille interrogatori.

Ma lui è fortemente preoccupato e cerca la prova che sa esserci, ovvero il tubetto di pillole che Steffy ha assunto.

Carte e Zoe, nel mentre continuano ad uscire e frequentarsi e sembra che tra di loro stia nascendo una particolare intesa.