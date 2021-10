La bellissima e talentuosa cantante – Shakira – è stata inspiegabilmente aggredita al parco. Ecco tutti i dettagli riguardo l’accaduto.

Non ci crederete mai, ma quello che è successo alla nota cantante Shakira vi lascerà senza parole. Nelle ultime ore infatti, la moglie del calciatore Gerard Piqué è stata aggredita al parco insieme a suo figlio e sembra se la sia vista davvero brutta.

Capita spesso, che personaggi così noti e popolari debbano affrontare i fan sfegatati e gli ammiratori più strani. Molte pop star raccontano incredibili aneddoti durante le interviste: proprio a questo riguardo, alcuni hanno addirittura confessato di aver ricevuto richieste indecenti da parte di persone che assumevano atteggiamenti a limite dello stalking.

A quanto pare, la nota cantante ha dovuto affrontare un ‘fan’ molto particolare che aveva puntato la sua borsa. Shakira ha raccontato terrorizzata il fatto sui social.

Un ‘fan’ particolare tenta di rubare la borsa a Shakira

La storia che stiamo per raccontarvi, non riguarda un fan vero e proprio, bensì un ladruncolo che è riuscito a rovinare il dolce e sereno pomeriggio familiare di Shakira. La talentuosa cantante infatti, aveva deciso di portare il figlio maggiore Milan al parco per godersi la bella giornata, quando – all’improvviso – i due sono stati aggrediti nientepopodimeno che da una coppia di cinghiali!

A quanto pare, l’animale era stato attratto dalla borsa della pop star: quest’ultima ha raccontato di aver dovuto lottare contro l’amichetto indesiderato, in quanto il cinghiale stava tentando di addentrarsi nel bosco proprio con la sua borsa, nella quale – tra l’altro – c’erano anche i documenti e il cellulare.

Il fatto è avvenuto proprio nella capitale spagnola, Shakira infatti vive a Barcellona dal 2010 dopo aver ufficializzato la relazione con il calciatore Gerard Piqué. I due si sono conosciuti durante i Mondiali in Sudafrica ed, in seguito, non si sono più separati. Dal loro profondo amore sono nati Milan e Shasha e tutti insieme formano una bellissima famiglia.

Insomma, la sensualissima cantante di origini colombiane ha dovuto lottare contro un cinghiale per difendere il figlio piccolo e riprendersi la sua borsa e, successivamente, ha condiviso il fatto sui social: “Due cinghiali ci hanno aggrediti, eravamo a passeggio nel parco e ci hanno attaccati” – ha raccontato Shakira – “Hanno preso la mia borsa e la stavano portando nel bosco con dentro il mio cellulare. L’hanno rovinata tutta”. Brutta disavventura, non credete?