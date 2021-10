L’attore Michele Morrone ha completamente perso la testa per lei: chi è la nuova fidanzata dopo il divorzio con l’ex-moglie Rouba Saadeh.

Talento impegnato su più fronti, Michele Morrone è proprio per questo un volto noto al pubblico: sia che lo si sia apprezzato sul grande schermo che in tv o in passerella, Morrone è spesso riuscito a conquistare la platea che si ritrovava di fronte.

Nel corso della sua carriera, ha preso parte a diverse celebri serie Rai tra cui Come un delfino (2011) e Che Dio ci aiuti (2014), nonché più recentemente in sei episodi di Sirene (2017) e in due episodi della terza stagione della serie italo-americana I Medici.

Per quanto riguarda il grande schermo, ha ottenuto un riconoscimento internazionale interpretando Massimo Torricelli nel film erotico 365 di Barbara Białowąs e Tomasz Mandes. Con le sue performance ha conquistato il pubblico e in molti si chiedono, dopo il divorzio, chi sia ora la sua nuova fiamma.

Michele Morrone con la sua nuova fidanzata: chi è la donna per cui ha perso la testa

Marrone si è sposato nel 2014 con la stilista libanese Rouba Saadeh, da cui ha anche avuto due figli; la fine del rapporto è stata però sancita ufficialmente col divorzio nel 2018.

Successivamente, pare che l’attore abbia avuto un flirt con la ballerina Elena D’Amario, anche se la frequentazione non si è trasformata in niente di serio e duraturo.

Ora però, sembra che Michele abbia ritrovato l’amore e in lui si sia riaccesa la fiamma della passione; dal settimanale Chi è stato infatti paparazzato intento a scambiarsi coccole ed effusioni con la fashion blogger Giulietta Borroni.

Stando a quanto riportato dal settimanale, Morrone si sarebbe avvicinato a Giulietta con tanto di carezze, baci all’orecchio e sul collo; lei invece ha ricambiato accarezzando con la mano la testa del fidanzato e poi scambiando con lui un passionale bacio.

L’attore sembra aver perso proprio la testa per Giulietta, lashmaker (artista delle ciglia) attiva come influencer con un profilo Instagram seguito da quasi 20 mila follower; la giovane si occupa inoltre di organizzare eventi per Mamacita, un collettivo impegnato con alcune delle principali discoteche italiane e delle Baleari.

Insomma, mentre si prepara a ritornare protagonista con 365 giorni – Parte 2 su Netflix, Morrone nella vita reale sembra aver ritrovato una stabilità anche nel campo sentimentale. Ma i due faranno davvero sul serio? Solo il tempo potrà rispondere.