Jessica Morlacchi età, studi, stipendio, lavoro, fidanzato: tutto su di lei

Conoscete Jessica Morlacchi? In questo articolo vi diciamo tutto su di lei. Ecco chi è la cantante romana e cosa fa nella vita

Continua la nostra rassegna alla scoperta di giovani personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Oggi vi parliamo di una cantante amatissima dal proprio pubblico che e vanta numerosi fan. Il suo nome è Jessica Morlacchi, scopriamo insieme chi è.

Negli ultimi anni ha raccolto numerosi successi e riconoscimenti e in tanti vorrebbero conoscere più informazioni su di lei, sulla sua età e su quello che fa nella vita. Presenza fissa nel programma Oggi è un altro giorno, è diventata nota al grande pubblico grazie al famoso gruppo dei Gazosa.

Jessica Morlacchi ecco chi è la giovane cantante

Jessica Morlacchi è una bassista e cantante italiana, nata a Roma nel 1987. Appassionata di musica già da molto piccola (il padre e sua sorella erano musicisti), inizia a studiare il basso a soli 7 anni. Dieci anni più tardi, invece, inizierà a studiare canto.

Jessica infatti è un abile cantante e performer con grande talento. Nel 1998 crea il suo primo gruppo musicale a cui dà il nome “Eta Beta”, come il personaggio del famoso fumetto “Topolino”. Negli anni il nome del gruppo cambia, prima in “Zeta Beta” e poi, nel 2000, i membri del gruppo formeranno i famosissimi “Gazosa”.

Dopo il grande successo, nel 2003 Morlacchi lascia il gruppo per diventare solista e due anni più tardi partecipa al Festival di Sanremo come ospite di Marco Masini, durante la serata dedicata ai featuring.

Nel 2013 debutta in tv partecipando al talent show The Voice of Italy, dove riesce a passare le selezioni e finisce nella squadra di Riccardo Cocciante. La sua avventura dura poco, perché verrà eliminata qualche puntata più tardi durante i Live.

Tuttavia, la sua carriera in televisione è continuata e a partire dal 2020 è parte fissa del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone su Rai 1 e in onda nel primo pomeriggio.

Della vita privata e di un possibile fidanzato di Jessica si sa davvero poco, ma probabilmente è single data la sua dichiarazione, durante un’intervista a Italia Sì, secondo cui si era iscritta ad un sito di incontri. Ha dichiarato inoltre di aver sofferto di depressione e che a 16 anni soffriva di agorafobia.