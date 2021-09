Ballando con le stelle, il cast completo della nuova edizione: i nomi dei concorrenti e dei ballerini che li accompagneranno in pista.

Anche quest’anno, il programma condotto da Milly Carlucci è pronto ad offrire tantissimo spettacolo a tutti gli spettatori di Rai 1; da sedici anni ormai il format ottiene un grandissimo successo di pubblico e vede protagonista indiscussa proprio la conduttrice, sempre presente e affiancata da Paolo Belli.

Ma chi saranno i concorrenti di questa nuova edizione? Conoscete le “stelle” che si metteranno alla prova lanciandosi in pista, al fianco di ballerini professionisti? Ecco il cast di questa nuova edizione, fra vip e ballerini.

Ballando con le stelle, il cast completo: spettacolo dai concorrenti ai ballerini

Gli spettatori hanno già segnato la data sul calendario: il 16 ottobre si apriranno le danze e partirà la sedicesima edizione di uno degli show più attesi di questo autunno. Tra conferme e sorprese, ecco tutte le stelle che si metteranno alla prova, insieme a vari ballerini.

In moltissimi parlavano della loro presenza e sono sicuramente tra i concorrenti più attesi: ci saranno quindi il cantante Morgan (protagonista di nuovo dopo le polemiche di Sanremo 2020), il famosissimo hair stylist Federico Fashion Style e il pilota (nonché ex di Belen) Andrea Iannone.

Oltre a loro, ci saranno anche Fabio Galante (ex calciatore di Serie A di ruolo difensore), la cantante Arisa (che passa alla “concorrenza” dopo aver lasciato la cattedra di canto di Amici) e Memo Remigi.

Ma non finiscono qui le stelle scelte da Milly Carlucci: in pista troveremo anche Mietta, Valeria Fabrizi, Bianca Guascoigne (figlia del celebre calciatore Paul Guascoigne) e Sabrina Salerno, icona dell’italo dance anni ’80 e vero e proprio concentrato di sensualità.

A completare il cast dei concorrenti due uomini, Alvise Rigo (ex rugbista e oggi modello) e Valerio Rossi Albertini, esperto di fisica e chimica. Per quanto riguarda i ballerini invece, sappiamo che non ci sarà Raimondo Todaro (che lascia dietro di lui il flirt con Elisa Isoardi), passato al talent show di Maria De Filippi, Amici.

Assenti anche le maestre Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, che stanno entrambe per diventare mamme; chi dovrebbe ritornare è invece Alessandra Tripoli, anche lei neomamma e forse anche Luca Favilla.

La giuria di questa edizione sarà ancora composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto; tutti prontissimi a valutare le prove delle stelle.