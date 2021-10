Federico Rossi dimentica Paola di Benedetto con lei? Il nome bomba della bellissima

Secondo i rumors il cantante Federico Rossi dimentica Paola di Benedetto con una sua collega, ecco chi è la bellissima

Federico Rossi sembra aver dimenticato la sua “storica” ex Paola di Benedetto. Ad affermarlo sono numerosi rumors che dichiarano di aver visto il cantante in compagnia di una sua bellissima collega. Una donna dalla bellezza strepitosa che tutti sicuramente conoscerete.

Dopo l’addio ufficiale tra Federico Rossi e Paola di Benedetto, ormai sua ex, si sono rincorse le voci su un possibile ritorno di fiamma o su un cambio di partner da parte dei due. Alla fine, forse, ha prevalso la seconda ipotesi e a quanto pare Federico Rossi è di nuovo innamorato: ecco di chi.

Federico Rossi, ecco con chi dimentica Paola di Benedetto

È il grandissimo “Fede” dell’ex duo “Benji e Fede”, coppia di giovani cantanti che ha riscosso un grandissimo successo in questi anni. I due, dopo una grande notorietà raggiunta, hanno deciso di dedicarsi a progetti da solisti.

Federico è un cantante molto giovane. Nato a Modena nel 1994, il ragazzo si avvicina alla musica già da piccolo. La nascita del duo arriva qualche anno dopo e fin da subito raggiungono un successo strepitoso, fino alla decisione di separarsi.

Oltre alla musica e alle sue canzoni, Federico Rossi è stato al centro delle cronache anche per via della rottura con la sua, ormai ex, fidanzata Paola di Benedetto. Dopo tre anni insieme, nel giugno del 2021 avevano infatti annunciato la rottura. Ma ora sembra che Fede sia vicino ad un’altra donna, ecco chi.

Secondo numerose indiscrezioni, Federico Rossi e la cantante Annalisa sono sempre più intimi. A rincarare la dose è Diva e Donna che parla di testimoni che hanno visto i due dietro le quinte dei Seat Music Awards di Verona scambiarsi abbracci, baci e sguardi.

C’è infatti chi ha pensato che tra i due sia nato qualcosa e che tra Annalisa e Federico Rossi ormai ci sia grande intimità. Una relazione d’amicizia nata e cresciuta durante i tour estivi e i vari live e che, forse, potrebbe essersi trasformata in qualcosa di più.

Per ora non c’è nulla di ufficiale e il condizionale è d’obbligo, ma in tanti sarebbero pronti a scommettere la nascita di “un qualcosa” tra i due. Certo sarà molto difficile scoprire di più a breve data la grandissima attenzione alla sua privacy che contraddistingue Annalisa, ma la speranza è l’ultima a morire.