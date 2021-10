Continuano le brutte notizie per Ilary Blasi: per la conduttrice di Star in the star non c’è pace e gli ascolti non sembrano essere buoni

Due indizi fanno una prova. Se dopo la prima puntata di Star in the star si era notato un pessimo share di ascolti televisivi, il trend non è migliorato con le puntate successive. Ci sono infatti brutte notizie per Ilary Blasi.

Sembra infatti non esserci pace con la conduttrice, che nell’ultimo periodo ha dovuto affrontare con parecchia difficoltà anche le voci di una sua possibile crisi con il suo amore di sempre, Francesco Totti. Ora arriva un’altra brutta notizia per la conduttrice e riguarda il suo lavoro.

Ilary Blasi, brutte notizie per Star in the star

Non è partita benissimo la nuova avventura di Ilary Blasi. La bellissima conduttrice romana ha esordito qualche settimana fa con il programma tutto suo, Star in the star, ma non raccogliendo grandi risultati.

Sulla simpatia e bravura di Ilary Blasi c’è pochissimo da dire. È un’ottima conduttrice e professionista, una showgirl simpatica e capace di intrattenere il pubblico ed essere professionale in ogni momento della trasmissione. Ma purtroppo ci sono brutte notizie per lei.

Dopo la sua brillante prestazione come presentatrice del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi aveva deciso di staccare un po’ per dedicarsi alla famiglia. Successivamente è tornata in tv con la conduzione dell’Isola dei Famosi fino alla decisione di Mediaset di affidarle un programma tutto suo: Star in the star.

Purtroppo, non sta andando come si sperava e la showgirl romana non può certo dichiararsi soddisfatta. Gli ascolti della puntata di Star in the star, infatti, parlano chiaro e i numeri non sono affatto entusiasmanti.

Gli spettatori che hanno guardato la puntata di Star in the star sono stati infatti solo 1.947.000, con un 11% di share. Ma a preoccupare di più, infatti, sono i feedback dei telespettatori che hanno seguito il programma e hanno dato un voto molto basso alla bellissima Ilary.

In tanti hanno parlato di Star in the star come “una pessima imitazione di Tale e Quale Show” e del “Cantante Mascherato”. Anche le esibizioni non hanno entusiasmato, con performance in playback che hanno raccolto lo sdegno dei fan. Insomma, non un buon inizio per Ilary, che adesso dovrà inventarsi qualcosa per recuperare il supporto dei telespettatori.