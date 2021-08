Nel 2012 finiva il matrimonio tra Tom Cruise e Katie Holmes. I due attori sono genitori di una bellissima figlia, Suri Cruise.

Tom Cruise, classe ’62, è uno dei più grandi attori del panorama cinematografico hollywoodiano. I suoi film sono conosciuti in tutto il mondo e, nel corso della sua carriera, ha dato largamente prova di essere un grande attore lavorando al fianco di grandi registi come Franco Zeffirelli, Ridley Scott, Stanley Kubrik e il grande Steven Spielberg.

Nella vita privata però, Cruise non ha riscosso il medesimo successo: l’attore ha tre divorzi alle spalle e due di questi si possono letteralmente definire tragici. Nel 2001 si separa da Nicole Kidman – è iconica l’immagine dell’attrice che grida di gioia dopo aver firmato le carte del divorzio – mentre, nel 2012, è Katie Holmes a dirgli per sempre addio, ottenendo anche il completo affidamento della loro unica figlia, Suri Cruise.

La storia d’amore tra Katie e Tom

Katie Holmes e Tom Cruise si sposarono nel 2006 e furono una delle coppie più amate (e chiacchierate) di Hollywood. La loro storia d’amore, inizialmente idilliaca, divenne ben presto un’enorme tragedia, soprattutto a causa della loro adesione all’organizzazione di Scientology. Il divorzio venne ufficializzato nel 2012 e Katie Holmes, in cambio di un assegno di mantenimento milionario, dovette firmare una clausola di divorzio che le impediva di mostrarsi in pubblico con un possibile nuovo partner fino al 2017. Per anni infatti, l’attrice ebbe una lunga storia d’amore con l’attore Jamie Foxx, ma i due poterono uscire allo scoperto solo nel 2018, separandosi poi nel 2019.

La Holmes, dopo la separazione con Cruise, lasciò per sempre la chiesa di Scientology, la quale tra l’altro impedì a Cruise di vedere la figlia e l’ex moglie per la loro fede cattolica. A causa dell’influenza dell’organizzazione infatti, Suri Cruise non vede suo padre da ben sette anni e la sua mancanza la fa soffrire terribilmente.

Ecco chi è Suri Cruise

La piccola Suri Cruise è nata il 18 aprile 2006, ha 15 anni ed è la copia della madre. Le due sembrano fatte con lo stampino: stessa forma degli occhi, stesso sorriso e stessi capelli lunghi e castani. Katie Holmes, dall’anno del divorzio con Tom Cruise, si impegnò affinché la figlia rimanesse lontana dai paparazzi e dal mondo dello spettacolo. Suri conduce una vita normalissima che si addice ad una giovane adolescente, si dedica agli amici ed ha moltissimi hobby. La madre, su di lei, ha dichiarato: “E’ molto forte […] quando sceglie un’attività, lavora come una matta fino a quando non diventa davvero brava”.

Dal 2012 la vita della piccola Cruise è cambiata drasticamente, Katie Holmes per alleviare le pene della figlie decise di trasferirsi a New York per allontanarsi definitivamente dall’ex marito residente in California. L’attore, inoltre, ha letteralmente abbandonato la figlia e si rifiutato di far parte della sua vita in seguito alla decisione di Suri e Katie di convertirsi nuovamente alla fede cattolica.

Ora, sembra che la piccola Suri abbia raggiunto finalmente la stabilità e la serenità, soprattutto grazie a mamma Katie che ha fatto di tutto per sostenerla e confortarla nei momenti di difficoltà.