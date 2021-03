Continua la battaglia legale tra Brad Pitt e l’ex moglie Angelina Jolie. Nonostante la coppia sia ufficialmente separata dal 2019 non è stato ancora trovato un accordo per la custodia dei sei figli. Ecco tutti i dettagli del divorzio.

Sono passati cinque anni dall’annuncio del loro divorzio ma sembra proprio che Angelina Jolie e Brad Pitt non riescano a trovare pace. L’ex coppia d’oro di Hollywood dopo innumerevoli battaglie legali non ha ancora trovato un accordo per spartirsi il patrimonio e soprattutto la custodia dei sei figli (tre naturali e tre adottivi): Maddox, 19 anni, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh 14, e i gemelli Knox e Vivienne, 12. Le cose alcuni mesi fa sembravano essere migliorate e Brad era stato avvistato più volte a casa di Angelina in visita ai figli. Ora però la situazione è precipitata è la ex coppia dovrà affrontare un altro durissimo scontro in tribunale. Questa volta Angelina ha accusato l’ex marito di violenze domestiche e sostiene di avere tutte le prove per dimostrarlo ma non è finita qui, l’attrice è pronta a portare i sei figli in aula a testimoniare contro il padre.

La Jolie e Pitt si erano sposati nel 2014 con una sontuosa cerimonia in Francia. Una storia d’amore che ha fatto sognare tutto il mondo ed è stata coronata dall’arrivo di tre figli naturali. Poi sono arrivati i problemi con l’alcol di Brad e la famiglia non ha resistito. Mentre Angelina negli anni è stata fotografata solo in compagnia dei figli, Brad ha avuto numerosi flirt veri e presunti. Dalla modella tedesca di trent’anni più giovane ad un tanto chiacchierato ritorno di fiamma con l’ex moglie Jennifer Aniston.

A breve si aprirà un altro triste capitolo della loro storia dove nessuno ne uscirà vincitore. La coppia ufficialmente non ha mai rivelato i motivi della separazione ma le accuse in tribunale della Jolie rivelano una vita familiare violenta e condizionata dai problemi di alcolismo di Pitt. Ora la palla passa alla gisutizia e ci auguriamo possano presto trovare una soluzione per il bene dei loro sei figli.