A Gorizia è avvenuto un episodio incredibilmente sfortunato che ha visto come protagonista un bambino che è precipitato all’interno di una tomba del cimitero.

Un cedimento improvviso che nessuno poteva prevedere: così, un bambino di pochi anni è precipitato all’interno di una tomba presso il cimitero di San Pier di Isonzo a Gorizia. Un volo di due metri sotto gli occhi dei genitori che hanno dovuto immediatamente contattare i soccorsi per risolvere la spiacevole vicenda. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, il bambino si trovava con la famiglia presso il cimitero di fronte ad una tomba scavata da poco, in attesa dell’arrivo di un corteo funebre. Appoggiandosi alla lapide situata nella zona antica del cimitero però, il piccolo ha finito per scuoterla provocandone il cedimento che ha finito per causare la sua caduta proprio all’interno della fossa, profonda circa due metri.

Per fortuna, il bambino è atterrato sul fondo della tomba senza riportare lesioni gravi ed è rimasto cosciente, rispondendo subito al disperato appello della madre che non aveva però modo di calarsi nella buca per riportarlo in superficie: immediato l’arrivo dei soccorsi che sono giunti sul posto per trasportare il bimbo presso l’Ospedale di Monfalcone dove sono stati svolti alcuni accertamenti per escludere traumi estesi o danni cerebrali non evidenti. Il bambino – dicono i medici – non ha subito grandi lesioni, solo un grande spavento e qualche ematoma. L’episodio rimarrà dunque soltanto una brutta disavventura per il piccolo e la sua famiglia anche se poteva finire in modo ben più grave: le Forze dell’Ordine hanno avviato delle indagini per capire se il bambino è scivolato all’interno della fossa a causa di una sua disattenzione – forse avendo spostato di proposito la lapide con il suo peso – o se la lastra di marmo non fosse stata fissata in modo sufficientemente saldo, cosa che provocherebbe forse ulteriori indagini presso il cimitero.