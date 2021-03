Pierpaolo Pretelli si racconta e oltre a svelare alcuni retroscena sul suo futuro lavorativo replica alle accuse di Elisabetta Gregoraci

Nonostante tra l’ex velino di Striscia la Notizia e la modella calabrese non ci sia mai stato nulla di fisico, si continua a parlare di loro come un ex coppia. Pierpaolo Pretelli durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip si è fatto conoscere molto e sembra ormai stanco delle tante chiacchiere che lo vedono “vicino” ad Elisabetta Gregoraci. Alla fine del suo percorso nella Casa si è avvicinato a Giulia Salemi e da allora non si sono più lasciati. Ad oggi, i due formano una coppia e proprio per questo motivo Petrelli ha voluto replicare ad alcune critiche…

Tra Pretelli e la Salemi tutto procede a gonfie vele

Quella di Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 5 è stata una lunga e grande esperienza. Ricordiamo che il giovane è arrivato in finale insieme a Tommaso Zorzi, che gli ha soffiato la vittoria. L’ex velino, dopo la breve parentesi con Elisabetta Gregoraci, nella casa ha trovato l’amore della sua vita con Giulia Salemi.

In una recente intervista su SuperGuidaTv, Pretelli ha parlato di come procede la sua relazione con l’influencer italo-persiana e ha lanciato anche qualche frecciatina alla ex di Flavio Briatore. Per ora, tra i due tutto procede alla grande anche se non sembra al momento intenzionato a convivere con lei.

Se mai la distanza dovesse diventare un problema, le chiederebbe sicuramente di trasferirsi a Roma. La sua unica priorità è il suo bambino e la Salemi l’ha capito perfettamente. Intanto, il modello sembra aver messo da parte anche tutti i dissapori con la sua famiglia, che fin dall’inizio hanno un po ostacolato questa storia.

La replica di Pierpaolo Pretelli ad Elisabetta Gregoraci

Nella lunga intervista a Superguida tv, Pierpaolo ha menzionato anche la Gregoraci replicando ad alcune critiche fatte da lei nelle settimane precedenti. Nel dettaglio, Elisabetta è rimasta infastidita per alcune dichiarazioni dette da Pretelli, il quale si è detto convinto del fatto che lei avesse un uomo ad attenderla fuori dalla Casa. Pierpaolo ha spiegato che non ha inventato nulla, e che in alcuni video lei lo dice in modo esplicito.