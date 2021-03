Giulia Salemi su Pierpaolo Pretelli confessa: “mi fa sentire speciale”

Giulia Salemi, sempre più innamorata di Pierpaolo Pretelli, durante la diretta su Instagram di ‘Casa Chi’ lo ha confessato: grazie a lui si sente donna. Ecco le sue parole.

È stato durante la diretta con ‘Casa Chi‘ che Giulia Salemi lo ha confessato: il suo compagno Pierpaolo Pretelli, incontrato nella casa del GF Vip 5, è stato il primo a “farla sentire donna“. Ecco le parole della showgirl pronunciate in diretta sui social.

L’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli cresce ogni giorno di più anche fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. La quinta edizione del reality di Canale 5 che ha come protagonisti i personaggi del mondo dello spettacolo è stata particolarmente fortuita per i due. Pierpaolo e Giulia si sono conosciuti e poi innamorati negli ultimi mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà, ottenendo tanti consensi dal mondo dei social ma anche molte critiche.

È stato in occasione della sua ospitata alla diretta su Instagram di ‘Casa Chi’ che la Salemi è tornata a parlare della sua storia con Pierpaolo, aggiornando i fan su come sta andando la relazione tra i due ex gieffini e regalando qualche rivelazione scottante.

Giulia Salemi: come sta andando con Pierpaolo Pretelli

“Senza telecamere va benissimo“, fa sapere Giulia. “Facevamo un countdown infinito in casa. Non terminava mai, non sembra quasi reale viversi nella realtà“.

E subito sono arrivate le conferme che i seguaci della coppia si auguravano: la storia d’amore procede a gonfie vele e anzi, cresce ogni giorno di più. Il segreto? Starebbe nell’indole di Pierpaolo che si è dimostrato capace di far sentire sicura la sua bella Giulia. L’influencer italo-persiana lo ha confermato durante la diretta: “Per un’insicura cronica come me avere un uomo come lui che mi fa sentire l’unica e la migliore mi fa sentire speciale è importante“, ha affermato.

Giulia Salemi: “Pierpaolo mi fa sentire donna”

La Salemi si è lasciata scappare anche una rivelazione scottante su Pierpaolo, che si sta dimostrando sempre più l’uomo perfetto per lei: “Ho detto che lui è stato il primo uomo a farmi sentire donna. Il perché? In senso metafisico, platonico, mentale ma anche fisico. Siamo in fascia protetta, sono le 18.10“. Insomma l’ex gieffina non lo dice apertamente ma lo lascia senz’altro intendere in maniera molto chiara.

Un trasporto del tutto inaspettato quello che Giulia prova per Pierpaolo, soprattutto dopo la promessa che si era fatta prima di entrare al GF Vip di non innamorarsi più di nessuno durante un reality. L’influencer già in passato infatti aveva avuto una storia durante una partecipazione ad un reality spagnolo e poi con Francesco Monte, conosciuto proprio al GF. Ma niente nel corso di questo ultimo Grande Fratello Vip 5 è andato secondo le previsioni e, vedendo l’amore sincero che lega Giulia a Pierpaolo, i fan sono contenti così.