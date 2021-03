Alessandro Borghese lo ha fatto sapere tramite delle Instagram Stories: ha il Covid. Lo chef tramite i social ha aggiornato i numerosi fan sulle sue condizioni, ecco cos’ha detto.

Anche lo chef Alessandro Borghese si aggiunge alla lunga lista dei famosi ad aver preso il Covid. A farlo sapere è lui stesso e sui social ha deciso di aggiornare quotidianamente i followers sugli ultimi sviluppi della malattia. Ecco come sta adesso Alessandro Borghese.

Alessandro Borghese: il videomessaggio

“Buongiorno a tutti! È il quinto giorno che sono chiuso nel mio bunker dopo aver preso il Covid“, esordisce Alessandro Borghese nella sua ultima Storia su Instagram.

Il famoso chef della tv durante i suoi giorni di isolamento sta utilizzando parecchio i social per comunicare con il mondo esterno e in particolare i suoi (tantissimi) fan che su Instagram lo seguono assiduamente.

Quasi 2 milioni di followers possono accompagnare così Borghese giorno dopo giorno nei progressi della malattia, facendogli sentire per quanto possibile tutta la loro vicinanza e restando sempre aggiornati. Ma quali sono gli ultimi sviluppi? Borghese ne ha parlato nelle Stories.

Alessandro Borghese: gli aggiornamenti sul Covid

“Niente febbre per il momento quindi tutto ok“, fa sapere lo chef. Una buona notizia dopo che la temperatura corporea si era mantenuta costantemente alta nei giorni precedenti buttandolo “al tappeto per giorni di fila“, come lui stesso ha affermato.

Terminata la febbre, alcuni sintomi però Borghese li avverte però tutt’ora: “Sono tutto acciaccato, le ossa rotte, la testa che mi gira“, spiega infatti il 44enne. I disagi causati dal Covid per Borghese comunque restano pochi rispetto a chi invece ha bisogno di un intervento più massiccio o addirittura dell’ospedalizzazione per combattere contro la malattia. Proprio per questo lo chef si ritiene tutto sommato fortunato: “Va bene così“, commenta infatti.

Leggi anche -> Alessandro Borghese indagato per fatture false: “Sono stato fregato”

Leggi anche -> Chef Damiano Carrara, matrimonio in arrivo: data e luogo

In ogni caso, il volto di “4 Ristoranti” ha fatto sapere di non vedere l’ora di guarire e di poter così ‘liberarsi’ dal Covid: “Spero di levarmelo immediatamente di mezzo perché se continua così dovrò sostituirmi i reni: non so più come posarmi sul letto, mi giro e mi rigiro“.

Fortunatamente per Borghese il peggio sembra passato: dopo i primi giorni più pesanti adesso piano piano il 44enne si sta riprendendo. Nel mentre cerca di intrattenersi con i documentari sulla natura, di cui sta facendo una vera e propria scorpacciata: “Tartarughe, squali, savana… Tutto quello che c’è“.

E così questi giorni di reclusione nel ‘bunker’ in cui è isolato, Alessandro Borghese sta diventando un vero e proprio esperto di animali.