Aldo Montano e Antonella Mosetti hanno vissuto una splendida storia d’amore, ma perché è finita tra i due? Spunta ora la verità.

Come spesso succede, anche le coppie che a prima vista sembrano le più affiatate arrivano poi a separarsi; è successo anche ad Aldo Montano e Antonella Mosetti due volti ben noti, per diverse ragioni, al pubblico italiano.

Aldo, come ben sappiamo, è un campione olimpico pluridecorato specializzato nella sciabola, mentre la Mosetti è una nota showgirl che nel corso della sua carriera ha partecipato a diversi programmi, da Ciao Darwin a All Together Now e Live – Non è la D’Urso.

La Mosetti è inoltre stata concorrente del Grande Fratello Vip nel 2016, mentre Montano si trova proprio tutt’ora nella casa di Cinecittà; proprio la presenza del campione al GF ha riacceso la polemica sulla sua vecchia storia con la 46enne romana. Perché i due si sono lasciati? La verità.

Aldo Montano e Antonella Mosetti, la rottura tra i due: dopo anni la verità

Come sappiamo, poco dopo la rottura con la Mosetti (avvenuta nel 2012) Aldo Montano ha conosciuto la sua attuale moglie, Olga Plachina; più giovane di lui di diversi anni, l’atleta e modella russa è riuscita a conquistarsi il suo cuore, dando al campione anche due figli, col secondo genito nato proprio negli scorsi mesi.

La presenza di Montano al GF Vip sembra però aver riacceso vecchi rancori: durante una puntata infatti, Antonella Mosetti ha postato una storia piuttosto polemica nei confronti del suo ex, scrivendo come, se sia una persona “meravigliosa”, lo debba esclusivamente a lei.

La showgirl aveva già dichiarato in precedenza come tra i due fosse finita a causa degli impegni di lavoro di Montano, che lo portavano spesso in giro per il mondo. “Stavo impazzendo” le parole della Mosetti per descrivere il suo stato d’animo insieme a Montano; i due si trovavano su due lunghezze d’onda diverse e così la rottura è stata inevitabile.

Dal canto suo, Montano ha lamentato la mancanza di progettazione nella coppia rivelando come, nonostante i tanti anni passati insieme, non si sia mai parlato di formare una famiglia; al contrario, con la sua attuale moglie ha subito realizzato il suo desiderio ed ora è felicemente padre di due bambini.

Alle nuove polemiche sollevate dalla Mosetti ha risposto anche proprio la Plachina, che su Instagram ha accompagnato ad una foto col marito la didascalia “Il cane abbaia ma la carovana va avanti”, con tanto di hashtag #persempre.