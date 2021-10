Per mesi la nota conduttrice è stata associata al ballerino Stefano De Martino. In realtà, la Delogu è fidanzata con un modello.

La conduttrice Andrea Delogu è stata sposata per molti anni con l’attore Francesco Montanari. I due sembravano molto affiatati, tanto che l’annuncio della loro separazione a gennaio 2021 arrivò come un fulmine a ciel sereno. Proprio per questa decisione improvvisa, molti fan della coppia ipotizzarono in un presunto terzo incomodo: molti dichiararono di aver percepito un feeling particolare tra la conduttrice e il ballerino Stefano De Martino.

Insomma, l’ex di Belen è come il prezzemolo e sembra che ogni uomo debba fare i conti con lui: anche Luca Argentero, ad esempio, ospite a Da Grande – condotto da Alessandro Cattelan – aveva dichiarato di sentire la competizione nei confronti del ballerino, in quanto la moglie Cristina Marino metteva diversi like sul profilo Instagram del conduttore napoletano.

Eppure, questa volta, le indiscrezioni hanno fatto cilecca: la bellissima Andrea Delogu non ha ceduto al fascino dell’aitante ex allievo di Amici, ma ha perso la testa per un bellissimo modello. Siamo parlando di Luigi Bruno!

Ecco chi è il nuovo fidanzato di Andrea Delogu

Non si tratta né di rumor, né tanto meno di fake news: la conduttrice radiofonica Andrea Delogu è stata paparazzata in compagnia del nuovo fidanzato e le foto sono state riportate sul settimanale DIVA. Il nuovo compagno della conduttrice è un bellissimo modello: capelli scuri, sguardo da bello e dannato, alto 1.85cm e fisico scolpito, lui è Luigi Bruno.

I due sono stati paparazzati a spasso mano nella mano nel cuore di Milano e le foto fugano ovviamente ogni dubbio, dopo qualche mese dalla separazione sembra che la bellissima Delogu abbia già voltato pagina e si sia lasciata alle spalle il matrimonio con Francesco Montanari.

Sulla vita privata di Bruno si san ben poco, se non che sia appunto legato sentimentalmente ad Andrea Delogu e che lavori per la Elite Model Management di Milano. Nessuno sa come sia scoppiata la scintilla tra i due, in quanto entrambi sono stati molto riservati a riguardo e – tecnicamente – non è ancora arrivata la conferma definitiva che ufficializzerebbe l’inizio della relazione.