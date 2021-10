Tommaso Zorzi e il suo fidanzato, Tommaso Stanzani sono in crisi? la risposta dell’influencer non lascia dubbi. Ecco cosa ha rivelato l’ex vincitore del Gf Vip.

Tommaso Zorzi è riuscito a conquistare il cuore del pubblico a casa grazie alla sua partecipazione al Gf Vip.

Il noto influencer è stato sicuramente uno tra i concorrenti più amati della scorsa edizione, motivo per cui, i telespettatori, hanno deciso di premiarlo facendogli vincere il reality.

Da quel momento, Zorzi ha ottenuto un successo straordinario, soprattutto per quanto riguarda la sua carriera, infatti oltre ad avere un programma tutto suo, è stato anche richiesto come opinionista dell’Isola Dei Famosi.

Ma non solo, dopo le ultime batoste in amore è anche riuscito a trovare un bel fidanzato, ovvero Tommaso Stanzani, anche lui ha fatto parte del mondo dello spettacolo partecipando ad Amici.

I due si frequentano da ormai diversi mesi e dopo un periodo iniziale, in cui hanno tentato la relazione nascosta, hanno finalmente deciso di rendere pubblico il loro fidanzamento.

Nell’ultimo periodo, i fan della coppia, hanno notato un distaccamento tra Stanzani e Zorzi, infatti molti pensando che i due siano in crisi. Il motivo? non appaiono più insieme sui social.

Qualche ora fa, Tommaso Zorzi, ha voluto rispondere a queste voci in modo esemplare. Vediamo nel dettaglio le sue parole.

Leggi anche->Claudia Gerini di nuovo mamma? “Ci sto pensando…”

Tommaso Zorzi risponde alle voci sulla presunta crisi con Tommaso Stanzani

Come dicevamo, alcuni fan di Tommaso Zorzi e del suo fidanzato Tommaso Stanzani hanno notato un allontanamento tra i due, soprattutto per il fatto che non pubblicano più foto insieme.

Sappiamo che Zorzi non si fa nessun tipo di problema a rivelare le sue questioni private e soprattutto non ha peli sulla lingua. Infatti, qualche ora fa ha risposto per le rime ai suoi followers.

Le sue parole sono state “Chi valuta la qualità (o meno) di una relazione di qualunque genere in base ai like su Instagram mi fa oggettivamente tenerezza”. Insomma dalla risposta dell’ex vippone possiamo dedurre che non ci sia nessun tipo di crisi in corso.

Leggi anche->Anna Valle età, studi, stipendio, marito: tutto sull’attrice

Voi cosa ne pensate?