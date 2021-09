Scopriamo insieme tutto sull’attrice Anna Valle. Vi sveliamo l’età, che studi ha fatto, il suo stipendio e chi è suo marito

Anna Valle è tra le attrici italiane più conosciute in Italia e in Europa. Possiamo dire sicuramente che è tra le più brave attrici del panorama italiano, grazie ai molteplici ruoli, tra film, fiction e serie tv, che ha interpretato in maniera eccellente.

La protagonista di Luce dei tuoi occhi è una professionista ormai affermata e molto nota, ma non tutti conoscono tutti gli aspetti della vita della bellissima attrice. Conoscete infatti la sua età, suo marito e cosa fa nel tempo libero? Ve lo spieghiamo noi.

Anna Valle, tutto sulla sua vita privata

Anna Valle nasce a Roma il 19 giugno del 1975. Vive gran parte della sua adolescenza a Ladispoli e, dopo lo sfortunato divorzio dei suoi genitori, si trasferisce in Sicilia. Sarà proprio in Sicilia che la bella Anna, appassionata di recitazione, avrà la sua prima parte, per lo spettacolo “Lisistrata” nel teatro di Siracusa. Ha continuato comunque i suoi studi e, pur non terminando il percorso, si è iscritta a Giurisprudenza.

La sua bellezza è lampante fin da giovane e nel 1995 partecipa e vince Miss Italia, il concorso di bellezza più famoso e importante del nostro Paese. Subito dopo la vittoria, Anna inizia la sua carriera da attrice e l’esordio arriva nel 1999 nella fiction “Commesse”.

Anna Valle si afferma tra le attrici più brave in Italia, recitando in film quali “Sottovento!”, “Carnera” e “L’età imperfetta”, oltre a ricoprire ruoli importanti e di protagonista nelle fiction “Sorelle” e “La compagnia del cigno”.

La bellissima attrice è sposata con Ulisse Lendaro, anche lui attore oltre ad essere regista e produttore teatrale di successo. La coppia ha avuto due bellissimi bambini: Ginevra, nata nel 2008 e Leonardo, classe 2013.

Come detto prima, Anna Valle è una delle attrici più note del panorama artistico italiano e, di conseguenza, anche tra le più remunerate. Non si conoscono le cifre esatte del suo stipendio, ma possiamo dire che per la sua interpretazione a “La Compagnia del Cigno” ha ricevuto un cachet di 75mila euro a puntata.