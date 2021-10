Aida Yespica meravigliosa lascia tutti senza fiato: il vestito ha uno spacco vertiginoso e senza scarpe la showgirl è ancora più sensuale.

La Yespica continua a dare spettacolo e lascia tutti senza fiato. La showgirl venezuelana è da diverso tempo ormai lontana dai riflettori e, mentre tutti i fan sperano di vederla di nuovo protagonista, lei continua a sfoggiare sui social la sua bellezza.

Impegnata come modella, Aida fa crescere giorno dopo giorno sempre di più il suo profilo Instagram, tanto che il milione di follower sembra vicino; a quasi 40 anni, la Yespica ancora oggi incanta tutti con la sua sensualità fuori dal comune.

Aida Yespica, senza scarpe mostra l’incredibile spacco del vestito

La stagione estiva si è definitivamente conclusa e dunque, almeno per diversi altri mesi, dovremo fare a meno delle foto in bikini delle vip più in voga; tra queste, negli ultimi mesi ha dato spettacolo anche la Yespica, mostrando tutto il suo fisico scolpito.

Dopo aver posato come modella nelle suggestive location veneziane, Aida si fa ora immortalare a Milano con un elegantissimo vestito da gala nero, che con un lungo spacco lascia nude le lunghe gambe della showgirl.

Sorridente e senza scarpe, la showgirl venezuelana si presenta sbarazzina e libera, mostrando una sensualità oltre ogni immaginazione; ancora una volta, il suo fascino senza limiti va oltre ogni immaginazione.

“La felicità , attimi brevi , con emozioni uniche. Bello viverle a pieno con quella leggerezza , che nemmeno la superficialità sa cogliere” scrive la showgirl nella didascalia che accompagna lo scatto, esprimendo a parole quanto rappresenta lei stessa con la sua posa e tutta la sua essenza.

Più di 10 mila i like al post, con tantissimi commenti che non fanno altro che evidenziare quanto la Yespica, seppur non presentissima sul piccolo schermo, sia rimasta ancora nel cuore di tutti i fan italiani.

Leggi anche –> Ballando con le stelle, cast completo: i nomi dei concorrenti e dei ballerini

Recentemente, la showgirl è finita al centro delle voci di gossip in merito ad alcune presunte parole di Mourinho, che sarebbero trapelate dagli audio “rubati” al presidente del Real Madrid Florentino Perez. Secondo Perez, Mourinho avrebbe sconsigliato ai tempi al suo calciatore, Mesut Ozil, di intraprendere una relazione con la showgirl, definita “facile” e precedentemente coinvolta sessualmente con molti tra dirigenti e calciatori di Milano.

Leggi anche –> Aldo Montano, chi è e cosa fa la bellissima compagna FOTO

Per tutelarsi, la Yespica ha già dichiarato di aver proceduto per vie legali, nonostante non sia ben chiara la provenienza delle parole, considerando si tratti di audio fatti trapelare.