La trasmissione non sembra sia iniziata nel migliore dei modi per la Galgani: la dama è stata aspramente criticata da un cavaliere.

Che si proponga al naturale o con il seno e le labbra rifatte, sembra che non ci sia proprio scampo per la storica dama torinese, star del programma da ormai 12 anni. L’iconica Gemma Galgani ha dimostrato, nel corso degli anni, di essere disposta a tutto pur di trovare l’anima gemella. Eppure – anche quest’anno – sembra che la sua personalità non riesca proprio a colpire i cavalieri del parterre maschile.

Durante l’estate, la dama 72enne si era rivolta nuovamente al Dottor Gasparotti, nella speranza di arrivare a settembre e fare strage di cuori. Subito dopo l’intervento al seno, aveva dichiarato di sentirsi più bella e sensuale e di essere sicura di provocare un effetto sconvolgente agli occhi degli uomini degli studi Mediaset. Tuttavia, anche quest’illusione le è crollata fra le mani: non solo nessuno le chiede neanche più di ballare, ma uno dei partecipanti ha anche criticato aspramente la sua personalità.

LEGGI ANCHE —> Gemma Galgani curiosità: che lavoro fa la dama di Uomini e Donne

Pesante stoccata in studio per Gemma Galgani

La miccia si è accesa in studio in seguito al tentativo di Gemma Galgani di capire come mai nessuno dei cavalieri la invitasse nemmeno più a ballare. I dubbi della dama erano relativi all’influenza che la affermazioni di Tina Cipollari avessero sugli uomini del parterre maschile. Per questo motivo, Maria De Filippi, durante la puntata, ha passato in rassegna ognuno di loro chiedendo la motivazione riguardo questo quesito.

LEGGI ANCHE —> Gemma Galgani: la malattia che non le ha dato tregua

Molti degli uomini hanno semplicemente sostenuto di non essere attratti né mentalmente né fisicamente dalla dama, hanno deciso quindi di dare priorità alle dame con cui hanno intenzione di costruire una vera storia d’amore. E poi…arriva la stoccata finale per la povera Gemma Galgani.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne trono over, chi è e cosa fa Biagio: ex di Isabella e Gemma Galgani

A ‘neutralizzare’ definitivamente la dama torinese ci ha pensato le new entry Filiberto, il cavaliere si era presentato in studio per corteggiare la bellissima Isabella Ricci, la quale però non si è mostrata interessata a farlo rimanere. Nonostante questo, Filiberto è stato invitato a restare dagli opinionisti e dalla stessa conduttrice.

Dopodiché, Gemma e Filiberto hanno deciso di passare una serata insieme, la quale però si è rivelata a dir poco disastrosa. Proprio per questo, quando Maria De Filippi arriva a chiedergli la motivazione per cui non ha più chiesto di uscire a Gemma, il cavaliere ha sostenuto che la dama sia priva di contenuti, debole e noiosa. Le esatte parole sono state: “Mi hai deluso, ti pensavo sveglia. Non sei brillante, neppure ironica…non hai verve, sei diventata lessa!” Insomma, forse non è stata una buona idea quella di scoprire le reali motivazioni per cui i partecipanti non si avvicinassero a lei, in quanto – alla fine della puntata – la dama torinese si è portata a casa un’altra amare delusione.