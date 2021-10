Dopo l’abbandono del programma di Joele, potrebbe arrivare un amato ex corteggiatore a risollevare le sorti del programma.

Per questa stagione di Uomini e Donne, la conduttrice Maria De Filippi si era ripromessa di scegliere tronisti dalle semplici peculiarità, poco interessati al mondo social e realmente intenzionati a trovare l’anima gemella. Per questo motivo, all’inizio delle registrazioni, aveva dichiarato di essere fiera dei tronisti scelti, in quanto li percepiva schietti e sinceri. Tuttavia, come abbiamo potuto riscontrare, dall’ascesa dei social network e del mondo degli influencer, diventa sempre più difficile trovare un/a ragazzo/a che voglia partecipare al programma per un motivo veritiero.

E’ questo il caso del tronista Joele Milan, cacciato nelle ultime registrazioni del programma per aver tentato di ingannare la redazione. Insomma, sembra che l’istinto di Maria De Filippi cominci a fare cilecca: i telespettatori si fidano sempre meno dei tronisti e delle loro storie d’amore. Per questo motivo, visto che le nuove personalità l’hanno nuovamente delusa, sembra che la storica conduttrice abbia deciso di tornare indietro, offrendo l’agognata poltrona rossa ad un ex corteggiatore molto amato.

Ecco chi sarà il nuovo tronista di U&D

L’esperienza televisiva di Joele Milan è durata – come si dice – ‘da Natale a Santo Stefano’. Il tronista infatti ha tentato di ingannare la redazione di Uomini e Donne, ma il suo tranello è stato immediatamente scoperto dai membri della produzione. Il ragazzo infatti, credendo di non essere ascoltato, durante un ballo in studio, ha comunicato alla corteggiatrice Ilaria che un suo amico aveva iniziato a seguirla su Instagram con lo scopo di farli sentire di nascosto.

Il misfatto è stato immediatamente scoperto dalla redazione, in quanto – durante i balli i studio – i microfoni rimangono sempre accesi. Insomma, Joele Milan ha tentato di fare il furbo, ma si è rivelato al contrario particolarmente ingenuo e poco sveglio. Maria De Filippi l’ha quindi ‘invitato’ a lasciare il programma ed ha rivolto alle sue corteggiatrici il medesimo invito.

Sembra però che la storica conduttrice abbia già trovato qualcun altro per l’ambito trono di Uomini e Donne e il papabile tronista non è nuovo agli occhi dei telespettatori: stiamo parlando di nientepopodimeno che di Davide Basolo!

Visto che dei ‘nuovi’ non si può fidare, perché non dare un’altra possibilità ai ‘vecchi’ e soprattutto sinceri ex partecipanti? Davide Basolo infatti, aveva colpito particolarmente il pubblico a casa durante il suo percorso con Giovanna Abate. I fan più fedeli del programma lo ricordano come ‘L’Alchimista’, il suo percorso fu molto particolare e intrigante, ma non bastò a conquistare la bellissima tronista che alla fine prese una strada diversa.

Sarà quindi questa la volta buona per Davide Basolo di trovare l’amore? Per scoprirlo dobbiamo attendere la conferma dalle anticipazioni relative alle registrazioni del programma.