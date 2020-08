Giovanna Abate, contesa ai tempi del suo trono dai corteggiatori Davide Basolo e Sammy Hassan, scelse il secondo. La storia tra i due, però, naufragò in breve tempo. E ora… la ragazza potrebbe essersene pentita.

Non è stato un trono fortunato quello di Giovanna Abate. Il suo percorso a Uomini e Donne, iniziato alla corte di Giulio Raselli – che poi preferì a lei Giulia D’Urso – è poi proseguito con il trono. Un’opportunità d’oro, per la ragazza, in cerca dell’amore. Ma il Coronavirus ha bloccato il suo percorso, fermatosi a metà. Il corteggiamento è andato avanti, durante l’inedita versione del dating show, a distanza, tramite messaggi, chat e video chiamate. Così, alla fine, Giovanna ha scelto Sammy Hassan che le ha risposto di sì. I due sono però durati quanto un gatto in tangenziale e una volta usciti dal programma – mano nella mano, con guanti e mascherine – dei due si è saputo poco e niente fino all’annuncio della rottura.

A contenderla c’era anche Alchimista, ovvero Davide Basoli, sceso come corteggiatore della tronista romana, rimanendo però a lungo mascherato, presentandosi in studio con il volto coperto.

Per settimane il ragazzo ha corteggiato Giovanna con frasi romantiche, invaso dall’alone di mistero che si portava dietro. Ma, alla fine, niente da fare: il cuore di Giovanna batteva per Sammy Hassan. Eppure, secondo qualche indizio spuntato sul web, Giovanna Abate avrebbe fatto marcia indietro sulla sua scelta, tornando tra le braccia di Alchimista. Amedeo Venza, noto opinionista, ha fatto notare sul suo profilo Instagram, che i due hanno scritto, in alcune Ig stories, la stessa frase: “La mia indipendenza, che è la mia forza, implica la mia solitudine, che è la mia debolezza”. Il messaggio è dapprima spuntato sul profilo di lei; poi, dopo qualche ora, su quello di lui. Una semplice coincidenza? Non lo sappiamo. Intanto, la nuova edizione del dating show di Maria De Filippi sta per tornare e probabilmente tutti i nodi saranno sciolti. Non ci resta che attendere!