Uomini e donne, e se fosse il chirurgo l’uomo che Gemma Galgani sta per incontrare?

Negli ultimi post condivisi sul profilo Instagram di Uomini e Donne, si vede Gemma Galgani raggiungere un uomo. Molti hanno ipotizzato che la dama abbia lasciato Nicola per un altro, che ci verrà presentato durante la messa in onda della prima puntata. Eppure, l’ipotesi potrebbe essere un’altra…

Gemma Galgani è uno dei personaggi più amati di Uomini e Donne. La protagonista del dating show di Maria De Filippi siede ormai da anni sulle sedie del parterre femminile; ma i primi anni delle sue apparizioni televisive sono ormai lontani e la dama è cambiata notevolmente, ringiovanendo. Potrebbe essere a causa delle diverse love story intraprese nelle varie edizioni? Chissà. Ciò che è certo è che Gemma l’amore non l’ha ancora trovato, anche se quella con Nicola Vivarelli – giovane di 27 anni arrivato in studio per corteggiarla – sembrava essere davvero una storia d’amore a tutti gli effetti. Avevamo lasciato i due, poco prima della pausa estiva, nel pieno della loro frequentazione. E ora tutti si chiedono se i due stiano ancora insieme oppure se si sono detti addio.

A far parlare di una separazione con Sirius – nome d’arte del giovane – erano stati diversi rumors estivi, secondo i quali Gemma lo avrebbe lasciato. Ipotesi che sembrano confermate dagli ultimi post pubblicati sul profilo Instagram di Uomini e Donne. “Gemma sta tornando e ha qualcuno da presentarci”, scrive la redazione del programma. E ancora: “Gemma sta tornando e niente sarà più come prima”. E la dama, che compare nei filmati, si dice emozionata ed entusiasta per le novità che presto ci saranno svelate. L’ultimo filmato, però, sembra confermare che l’uomo che ha un appuntamento con la Galgani non è Nicola. Il video, infatti, mostra per solo pochi secondi un uomo, dalla corporatura ben diversa da quella di Nicola, seduto a un tavolino, che Gemma raggiunge in tacchi alti e corto abito rosa.

Che i due si fossero allontanati lo aveva lasciato intendere lo stesso Nicola a inizio estate, quando, in risposta alle domande dei follower su Instagram, aveva risposto di non vedere la Galgani da tempo e di non sapere nemmeno dove fosse. La dama, invece, non si è espressa, forse in attesa di tornare negli studi Elios e raccontare la sua versione dei fatti. Nicola Vivarelli, mesi fa, aveva rifiutato di frequentare le donne arrivate in studio per corteggiarlo e anche le dame del parterre che avevano espresso il desiderio di conoscerlo meglio. Lui, però, voleva solo Gemma. Quindi, se la Galgani avesse realmente deciso, magari unilateralmente, potremmo non vedere più in studio Sirius. Oppure, Nicola Vivarelli potrebbe restare in trasmissione per provare a riconquistare Gemma.

Ciò che è quasi certo, secondo alcuni, è che Gemma nei filmati abbia incontrato un uomo, probabilmente una nuova frequentazione o un nuovo compagno da presentare poi in studio a settembre. Ma, conoscendo la Galgani, sarebbe troppo forse scontata. C’è chi ipotizza che la dama sia ricorsa alla chirurgia estetica – come, del resto, già fatto in passato – magari per rifarsi il seno o altri parti del corpo. Sarebbe un colpo di scena, a cui forse pochi hanno pensato. Eppure, l’ipotesi non sembra poi così assurda. Non ci resta che… attendere.